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Какому знаку Зодиака повезет 24 сентября
Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.
Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 24 сентября?
Нынешний день обладает мощной космической энергией, которая обеспечивает решение любых — даже очень сложных — профессиональных, житейских и личных вопросов. Правда, для достижения поставленных целей недостаточно одного — даже очень сильного — желания, необходимо прилагать усилия к тому, чтобы мечты стали явью.
Очень важными — впрочем, как и всегда — станут такие качества, как упорство и настойчивость: без них запланированного на это время добиться не удастся. Не менее важно понимать, что приветствуются только действия, направленные на созидание — любое разрушение рано или поздно окажется наказуемым.
Стрелец
Стрельцам звезды настоятельно рекомендуют посвятить нынешний день — или хотя бы его часть — занятию, на которое у них из-за тотальной профессиональной занятости обычно катастрофически не хватает времени.
Это может быть как их хобби, так и новая сфера деятельности — прежде всего творческая — к которой их давно тянет. Сегодня обстоятельства сложатся максимально благоприятно для того, чтобы уделить ему внимание и заодно достичь в этом смысле неожиданно высокого результата.
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