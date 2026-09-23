Стрілець / © Credits

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Обставини нашого життя постійно змінюються: то підносячи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 24 вересня?

Цей день наповнений потужною космічною енергією, яка сприяє розв’язанню будь-яких — навіть дуже складних — професійних, побутових та особистих питань. Щоправда, для досягнення поставлених цілей недостатньо одного — навіть дуже сильного — бажання, необхідно докладати зусиль, щоб мрії стали реальністю.

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Дуже важливими — втім, як і завжди — стануть такі якості, як завзятість і наполегливість: без них запланованого на цей час досягти не вдасться. Не менш важливо розуміти, що схвалюються лише дії, спрямовані на творення, — будь-яке руйнування рано чи пізно виявиться караним.

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Стрілець

Зірки наполегливо рекомендують Стрільцям присвятити сьогоднішній день — або хоча б його частину — заняттю, на яке у них через повну зайнятість зазвичай катастрофічно не вистачає часу.

Це може бути як їхнє хобі, так і нова сфера діяльності — насамперед творча — до якої їх давно тягне. Цього дня обставини складуться максимально сприятливо для того, щоб приділити цьому увагу і, заразом, досягти в цьому сенсі несподівано високого результату.

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