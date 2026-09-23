Памела Андерсон порушила своє правило і несподівано повернулася до яскравого макіяжу

Памела Андерсон / © Getty Images

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59-річна Памела Андерсон здивувала шанувальників своєю появою на заході Vogue World: Milano. Акторка, яка останніми роками воліла з’являтися на публіці практично без макіяжу, цього разу продемонструвала більш гламурний образ.

Памела з’явилася в Мілані у золотистій сукні Ferragamo, яка повністю приховала її фігуру. Ефектне вбрання вона доповнила масивними золотими прикрасами, а головним акцентом її образу став виразний макіяж очей.

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Памела Андерсон / © Getty Images

Андерсон підкреслила очі чорною підводкою вздовж нижньої повіки, темними тінями та тушшю. На губи вона нанесла рожевий блиск. При цьому акторка зберегла природний тон шкіри без щільного шару тонального засобу.

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Образ доповнила зачіска в стилі старого Голлівуду: платинове волосся Памели було укладене хвилями.

В останні роки Андерсон стала відомою завдяки своєму принциповому ставленню до природної зовнішності. Особливо велика увага до її рішення відмовитися від макіяжу привернулася після Тижня моди в Парижі у 2023 році, коли зірка з’явилася на декількох показах без косметики.

Пізніше Памела пояснювала, що відмова від макіяжу стала для неї способом прийняти себе такою, яка вона є. «Я не хочу бути ідеальною», — казала акторка, зазначаючи, що з віком почала почуватися набагато вільніше.

Зазначимо, Vogue World: Milano зібрав безліч знаменитостей, серед яких були Дженніфер Лопес, Гайді Клум, Наомі Кемпбелл та Моніка Беллуччі. Захід відбувся в рамках Міланського тижня моди сезону весна-літо 2027 року.

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