Наомі Кемпбелл здивувала новим образом у Мілані: 56-річна модель стала блондинкою

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

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56-річна британська модель і зірка 90-х Наомі Кемпбелл здивувала шанувальників несподіваною зміною іміджу під час свого виходу на модний захід у Мілані. Вона продемонструвала довге світле волосся, відмовившись від звичного темного відтінку.

Кемпбелл з’явилася на заході Vogue World: Milano, який відбувся 22 вересня у знаменитій галереї Віктора Еммануїла II. Вона стала однією з зірок масштабного модного показу, присвяченого історії італійської моди.

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Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Для виходу модель обрала елегантний чорний костюм, який доповнила великими сонцезахисними окулярами. Головною деталлю її нового іміджу стало довге волосся світлого відтінку. Водночас Наомі не повністю відмовилася від свого природного кольору: біля коренів залишився темний відтінок, який створив помітний контраст зі світлими пасмами.

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Зазначимо, Vogue World: Milano зібрав безліч знаменитостей, серед яких були Дженніфер Лопес, Джіджі Хадід, Памела Андерсон і Моніка Беллуччі. Захід відбувся у рамках Міланського тижня моди сезону весна-літо 2027 року.

Нагадаємо, раніше Наомі Кемпбелл у мінішортах відвідала спортзал.

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