Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 24 вересня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 24 вересня?

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Місяць розповідає

Один із найщасливіших днів місячного календаря, який обіцяє удачу всім представникам зодіаку без винятку.

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Місяць рекомендує

Можна ухвалювати серйозні рішення та братися за роботу над проєктами, які тривалий час відкладалися на потім — зараз настає найсприятливіший час для цього. Водночас розпочате не можна кидати на пів дорозі — усе, чим ми займаємося в цей час, необхідно доводити до кінця. За підтримкою — насамперед моральною — слід звернутися до друзів — вони охоче прийдуть на допомогу. Це також дуже вдалий час для того, щоб успішно презентувати себе перед керівництвом — не варто бути скромними й приховувати свої здібності та пов’язані з ними досягнення.

Місяць застерігає

Головне, чим би ми не займалися, — не роздумувати над кожним своїм кроком, йти вперед, не зупиняючись і не відступаючи. Не можна залишати у своєму найближчому оточенні людину, яка цього дня буде конфліктувати з вами: бажання влаштувати сварку — ознака недоброзичливого ставлення, яке в інший час співрозмовник ретельно приховує, тому необхідно видалити його з друзів.

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