Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 24–26 вересня

Чи будуть магнітні бурі найближчим часом / © Credits

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 24–26 вересня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем інтенсивності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.

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У четвер, 24 вересня, очікується підвищення сонячної активності. Це призведе до посилення геомагнітної ситуації та магнітної бурі з К-індексом 5, що відповідає червоному рівню. Така буря може впливати на самопочуття метеозалежних людей.

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У п’ятницю, 25 вересня, сонячна активність дещо знизиться. Геомагнітна ситуація стане спокійнішою — очікуються помірні магнітні коливання, які не повинні суттєво вплинути на самопочуття людей.

У суботу, 26 вересня, збережеться помірна сонячна активність. Сильних магнітних бур не прогнозується, а геомагнітні коливання очікуються на рівні, який не повинен помітно позначатися на самопочутті.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, складені на один день наперед, а решта — лише орієнтовні.

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