Потужні удари не очікуються

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Сьогодні, 21 вересня, магнітна буря не очікується. Більше того, цей день може стати одним із найспокійніших за весь місяць.

Експерти кажуть, що у період від 18 по 21 вересня очікуються переважно спокійні геомагнітні умови. Магнітне поле Землі остаточно заспокоїться, і на початку тижня жодних бур не передбачається.

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Варто пам’ятати, що сонячна активність залишається динамічною, і прогнози можуть коригуватися.

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Сонячні спалахи — це раптові викиди енергії, що виникають при викривленні та повторному з’єднанні магнітних полів навколо сонячних плям. Вони поділяються на п’ять класів — A, B, C, M і X. Спалахи класу X являють собою найпотужніші виверження.

Як полегшити самопочуття

Під час періодів підвищеної геомагнітної активності лікарі радять дотримуватися простих рекомендацій:

пити достатньо води

більше відпочивати

не перевантажувати організм фізичними навантаженнями

обмежити алкоголь і надмірне вживання кави

контролювати артеріальний тиск, якщо є відповідні захворювання

уникати стресу та повноцінно висипатися

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