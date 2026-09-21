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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Цей день запам’ятається надовго — прогноз магнітної бурі на 21 вересня

Уперше за тривалий чай геомагнітна ситуація потішить метеозалежних людей. У понеділок не прогнозується магнітних бур.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Потужні удари не очікуються

Потужні удари не очікуються

Сьогодні, 21 вересня, магнітна буря не очікується. Більше того, цей день може стати одним із найспокійніших за весь місяць.

Експерти кажуть, що у період від 18 по 21 вересня очікуються переважно спокійні геомагнітні умови. Магнітне поле Землі остаточно заспокоїться, і на початку тижня жодних бур не передбачається.

Варто пам’ятати, що сонячна активність залишається динамічною, і прогнози можуть коригуватися.

Сонячні спалахи — це раптові викиди енергії, що виникають при викривленні та повторному з’єднанні магнітних полів навколо сонячних плям. Вони поділяються на п’ять класів — A, B, C, M і X. Спалахи класу X являють собою найпотужніші виверження.

Як полегшити самопочуття

Під час періодів підвищеної геомагнітної активності лікарі радять дотримуватися простих рекомендацій:

  • пити достатньо води

  • більше відпочивати

  • не перевантажувати організм фізичними навантаженнями

  • обмежити алкоголь і надмірне вживання кави

  • контролювати артеріальний тиск, якщо є відповідні захворювання

  • уникати стресу та повноцінно висипатися

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