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Цей день запам’ятається надовго — прогноз магнітної бурі на 21 вересня
Уперше за тривалий чай геомагнітна ситуація потішить метеозалежних людей. У понеділок не прогнозується магнітних бур.
Сьогодні, 21 вересня, магнітна буря не очікується. Більше того, цей день може стати одним із найспокійніших за весь місяць.
Експерти кажуть, що у період від 18 по 21 вересня очікуються переважно спокійні геомагнітні умови. Магнітне поле Землі остаточно заспокоїться, і на початку тижня жодних бур не передбачається.
Варто пам’ятати, що сонячна активність залишається динамічною, і прогнози можуть коригуватися.
Сонячні спалахи — це раптові викиди енергії, що виникають при викривленні та повторному з’єднанні магнітних полів навколо сонячних плям. Вони поділяються на п’ять класів — A, B, C, M і X. Спалахи класу X являють собою найпотужніші виверження.
Як полегшити самопочуття
Під час періодів підвищеної геомагнітної активності лікарі радять дотримуватися простих рекомендацій:
пити достатньо води
більше відпочивати
не перевантажувати організм фізичними навантаженнями
обмежити алкоголь і надмірне вживання кави
контролювати артеріальний тиск, якщо є відповідні захворювання
уникати стресу та повноцінно висипатися