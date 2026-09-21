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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У Росії оновили дані про підсумки "виборів" — хто у лідерах

Наразі відомо, що обробили 82,19% протоколів.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Вибори в Росії

Вибори в Росії / © Associated Press

У Росії завершилося голосування на «виборах» до Держдуми. Останніми закрилися виборчі дільниці в Калінінградській області.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За попередніми результатами голосування «Єдина Росія» набирає 57,76%, КПРФ — 13,89%, ЛДПР — 8,77%, «Нові Люди» — 7,97%, СР — 4,99%.

Вибори до Держдуми — що відомо

Нагадаємо, 20 вересня завершилося основне триденне голосування (18–20 вересня) на виборах до Держдуми Росії. Це перші парламентські вибори в РФ після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року. Більшість антивоєнних кандидатів до участі у виборах не допустили, зокрема значну частину представників партії «Яблоко».

У низці регіонів Росії з виборів також знімали кандидатів партії в одномандатних округах.

У виборах до Держдуми РФ брали участь десять партій. Усього розподіляються 450 депутатських мандатів: 225 — за партійними списками і ще 225 — в одномандатних округах.

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