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Одна нога раптом стала теплішою за іншу: лікарі назвали симптом, який не варто ігнорувати
Якщо одна нога раптово стала теплішою за іншу, особливо коли це супроводжується набряком, болем або зміною кольору шкіри, це може бути одним із симптомів тромбозу глибоких вен (ТГВ).
Тромбоз глибоких вен (ТГВ) виникає, коли в глибокій вені утворюється тромб. Найчастіше це відбувається в ногах. Небезпека полягає в тому, що тромб або його частина може відірватися та потрапити до легень, спричинивши легеневу емболію — стан, який може загрожувати життю.
Про це пише egeszsegkalauz.hu.
Які симптоми можуть свідчити про тромбоз
Найчастіше люди звертають увагу на набряк або біль у нозі, однак симптоми можуть бути менш очевидними. Серед можливих ознак:
набряк ноги або окремої її ділянки;
біль, чутливість чи судоми, особливо в литці;
відчуття тепла в ураженій кінцівці;
почервоніння або багряний відтінок шкіри;
біль, який може посилюватися під час стояння чи ходьби.
При цьому нога не обов'язково буде сильно набряклою. У деяких людей ТГВ взагалі не викликає помітних симптомів.
Саме тому різниця між двома ногами — наприклад, якщо одна стала помітно теплішою — може бути приводом звернутися до лікаря, особливо якщо одночасно з'явилися біль, набряк або зміна кольору шкіри.
Водночас саме по собі відчуття тепла не означає, що в людини обов'язково є тромб. Причин для локального підвищення температури шкіри може бути багато, тому поставити діагноз лише за симптомами неможливо.
Кому варто бути особливо уважним
Ризик тромбозу підвищується після тривалого перебування без руху — наприклад, під час довгих авіаперельотів чи автомобільних поїздок. Серед інших факторів ризику — нещодавня операція або травма, вагітність і післяпологовий період, куріння, ожиріння, деякі гормональні препарати, онкологічні та серцево-судинні захворювання.
Також ризик вищий у людей, які вже мали тромбоз глибоких вен або легеневу емболію, а також за деяких спадкових порушень згортання крові.
Коли потрібна невідкладна допомога
Найнебезпечнішим ускладненням ТГВ є легенева емболія. Вона може виникнути, якщо тромб відірветься та перекриє кровоносну судину в легенях.
Негайно звертатися по невідкладну допомогу потрібно при появі раптової задишки, болю в грудях, прискореного серцебиття, запаморочення або непритомності, а також кашлю з кров'ю.
Важливо пам'ятати: визначити наявність тромбозу в домашніх умовах неможливо. Для діагностики лікар може призначити аналіз крові на D-димер та дуплексне ультразвукове дослідження вен.
Якщо тромбоз підтверджується, зазвичай застосовують антикоагулянти — препарати, які перешкоджають збільшенню тромбу та утворенню нових. Конкретне лікування та його тривалість визначає лікар залежно від стану пацієнта.
Як ми писали, нове дослідження ставить під сумнів правило про обов’язкові 8 годин сну для всіх. Вчені наголошують, що потреба у сні індивідуальна й залежить не лише від його тривалості, а й від регулярності, часу засинання та відповідності циркадному ритму. Для одних комфортними можуть бути близько 7 годин, іншим потрібно ближче до 9. Водночас дослідники не закликають дорослих скорочувати сон: CDC рекомендує більшості людей віком 18–60 років спати щонайменше 7 годин на добу.