Одна нога раптом стала теплішою за іншу: лікарі назвали симптом, який не варто ігнорувати

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Тромбоз глибоких вен (ТГВ) виникає, коли в глибокій вені утворюється тромб. Найчастіше це відбувається в ногах. Небезпека полягає в тому, що тромб або його частина може відірватися та потрапити до легень, спричинивши легеневу емболію — стан, який може загрожувати життю.

Про це пише egeszsegkalauz.hu.

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Які симптоми можуть свідчити про тромбоз

Найчастіше люди звертають увагу на набряк або біль у нозі, однак симптоми можуть бути менш очевидними. Серед можливих ознак:

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набряк ноги або окремої її ділянки;

біль, чутливість чи судоми, особливо в литці;

відчуття тепла в ураженій кінцівці;

почервоніння або багряний відтінок шкіри;

біль, який може посилюватися під час стояння чи ходьби.

При цьому нога не обов'язково буде сильно набряклою. У деяких людей ТГВ взагалі не викликає помітних симптомів.

Саме тому різниця між двома ногами — наприклад, якщо одна стала помітно теплішою — може бути приводом звернутися до лікаря, особливо якщо одночасно з'явилися біль, набряк або зміна кольору шкіри.

Водночас саме по собі відчуття тепла не означає, що в людини обов'язково є тромб. Причин для локального підвищення температури шкіри може бути багато, тому поставити діагноз лише за симптомами неможливо.

Кому варто бути особливо уважним

Ризик тромбозу підвищується після тривалого перебування без руху — наприклад, під час довгих авіаперельотів чи автомобільних поїздок. Серед інших факторів ризику — нещодавня операція або травма, вагітність і післяпологовий період, куріння, ожиріння, деякі гормональні препарати, онкологічні та серцево-судинні захворювання.

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Також ризик вищий у людей, які вже мали тромбоз глибоких вен або легеневу емболію, а також за деяких спадкових порушень згортання крові.

Коли потрібна невідкладна допомога

Найнебезпечнішим ускладненням ТГВ є легенева емболія. Вона може виникнути, якщо тромб відірветься та перекриє кровоносну судину в легенях.

Негайно звертатися по невідкладну допомогу потрібно при появі раптової задишки, болю в грудях, прискореного серцебиття, запаморочення або непритомності, а також кашлю з кров'ю.

Важливо пам'ятати: визначити наявність тромбозу в домашніх умовах неможливо. Для діагностики лікар може призначити аналіз крові на D-димер та дуплексне ультразвукове дослідження вен.

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Якщо тромбоз підтверджується, зазвичай застосовують антикоагулянти — препарати, які перешкоджають збільшенню тромбу та утворенню нових. Конкретне лікування та його тривалість визначає лікар залежно від стану пацієнта.

Як ми писали, нове дослідження ставить під сумнів правило про обов’язкові 8 годин сну для всіх. Вчені наголошують, що потреба у сні індивідуальна й залежить не лише від його тривалості, а й від регулярності, часу засинання та відповідності циркадному ритму. Для одних комфортними можуть бути близько 7 годин, іншим потрібно ближче до 9. Водночас дослідники не закликають дорослих скорочувати сон: CDC рекомендує більшості людей віком 18–60 років спати щонайменше 7 годин на добу.

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