Вбивство президента: 18 підозрюваних екстрадували до США

Підозрювані у причетності до вбивства президента Гаїті Жовенеля Моїза / © Associated Press

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Вісімнадцять підозрюваних у резонансному вбивстві президента Гаїті Жовенеля Моїза 2021 року були 20 вересня несподівано екстрадовані до США. Це рішення поклало край затяжному та заблокованому через банди судовому процесу на Гаїті.

Про це повідомляє AP.

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Прокурор Південного округу Флориди Джейсон Редінг Кіньйонес заявив, що підозрювані у справі про вбивство Моїза постануть перед судом у Флориді.

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«Сьогодні розпочинається наступний важливий етап у наших зусиллях притягнути до відповідальності винних у вбивстві президента Жовенеля Моїза. Ми слідуватимемо за доказами, куди б вони не привели — до тих, хто фінансував цей злочин, сприяв йому, підтримував його або вчиняв злочини, щоб зробити його можливим. Через п’ять років ми досі передаємо обвинувачених до американських судів, і ми ще не закінчили», — написав прокурор у Мережі.

Кіньйонес не повідомив, кого саме екстрадували. У Міністерстві юстиції США також не надали оперативного коментаря щодо цього питання.

Підозрювані у вбивстві президента Гаїті — кого саме екстрадували до США

До екстрадованих належать 17 громадян Колумбії, які раніше служили у війську, а також Джозеф Бадіо — колишній співробітник Міністерства юстиції Гаїті та учасник підрозділу з боротьби з корупцією.

Бадіо вважають одним із ключових фігурантів справи. Його затримали на Гаїті в жовтні 2023 року після понад двох років розшуку. За словами адвокатів інших підозрюваних у США, саме Бадіо міг бути організатором плану, який передбачав спочатку арешт Моїза, а потім його вбивство.

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Водночас гаїтянські правоохоронці заявляли, що частина фігурантів могла планувати не вбивство президента, а державний переворот. Колумбійські військовослужбовці під час судових слухань на Гаїті стверджували, що зазнавали побиття, їм погрожували смертю та змушували підписувати документи мовою, якої вони не розуміли.

Родичі підозрюваних у вбивстві Моїза не очікували екстрадиції

За даними Кіньйонеса, загалом у справі про вбивство Моїза обвинувачення висунули 30 людям.

Спеціальний агент ФБР Бретт Скайлз повідомив, що 20 вересня було проведено кілька арештів у США та інших країнах. За його словами, ФБР та інші правоохоронні органи «залишаються непохитними у прагненні забезпечити повну відповідальність усіх осіб, які, як стверджується, прагнули отримати прибуток від убивства глави держави».

У Міністерстві юстиції та громадської безпеки Гаїті підтвердили передавання підозрюваних американській стороні. Міністерство заявило, що передало фігурантів справи до США «для проведення над ними суду».

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«Щоб успішно завершити судові провадження… уряд Гаїті вирішив посилити співпрацю з американськими судовими органами», — йдеться у заяві.

У відомстві зазначили, що судовий процес на Гаїті «продовжує стикатися зі значними труднощами».

Дружина одного з підозрюваних Діана Марсела Арбелаес Льяно розповіла, що рішення про екстрадицію стало несподіваним для неї та родин інших фігурантів справи.

«Ми ніколи не уявляли, що Сполучені Штати заберуть їх так раптово», — сказала Арбелаес, додавши, що сподівається: її чоловік та інші підозрювані отримають можливість довести свою невинуватість.

За словами жінки, усі затримані громадяни Колумбії мають серйозні проблеми зі здоров’ям через важкі умови утримання у гаїтянських в’язницях. Арбелаес висловила сподівання, що після переведення до США їхній стан покращиться, однак продовжує непокоїтися за них.

«Я не знаю, навіщо Сполучені Штати забрали їх. Ми перебуваємо у стані повної невизначеності», — сказала дружина одного з підозрюваних.

Затягування суду у справі про вбивство Моїза

Родичі колумбійців, яких підозрюють у причетності до вбивства Моїза, раніше неодноразово висловлювали невдоволення затягуванням судового процесу на Гаїті. Після затримання підозрюваних 2021 року розгляд справи ускладнили насильство з боку озброєних угруповань, погрози смертю та проблеми у роботі судової системи.

У жовтні 2025 року представники судової влади Гаїті звернулися до США та Канади із проханням про допомогу. Це сталося після рішення місцевого апеляційного суду розпочати нове розслідування обставин загибелі Моїза.

Це вже третя спроба розслідувати вбивство президента. Моїза застрелили у липні 2021 року в його приватному будинку — нападники 12 разів вистрілили в президента. Його дружина також зазнала поранень.

Попередні розслідування не вдалося завершити. Судді на Гаїті неодноразово відмовлялися від участі у справі через побоювання за власну безпеку. Ситуацію також ускладнило захоплення озброєними угрупованнями будівлі суду в центральній частині Порт-о-Пренса, де відбувалися допити підозрюваних.

США продовжують розгляд справи про вбивство президента Гаїті

Водночас у США тривають судові процеси щодо інших фігурантів справи про вбивство Моїза. Частині підозрюваних уже винесли вироки. У травні суд присяжних у Флориді визнав винними чотирьох чоловіків.

Ще щонайменше п’ятеро фігурантів раніше визнали свою провину та отримали довічні терміни ув’язнення.Серед чотирьох засуджених — Аркангель Претель Ортіс, Антоніо Інтріаго, Вальтер Вейнтемілья та Джеймс Солажес. Усі вони заперечували свою провину. Присяжні визнали їх винними у змові з метою вбивства або викрадення обраного президента Гаїті, а також у наданні матеріальної підтримки для реалізації змови.

Судовий процес щодо Крістіана Санона, який має громадянство Гаїті та США, ще не завершився. Правоохоронці стверджують, що змовники спочатку планували призначити його замість Моїза після захоплення влади.

Згідно з версією слідства, після приходу Санона до влади компанія CTU мала отримати від нього контракти на реалізацію інфраструктурних проєктів, забезпечення сил безпеки та постачання військового обладнання.

Ортіс та Інтріаго були керівниками CTU — Counter Terrorist Unit Federal Academy (Федеральна академія підрозділу боротьби з тероризмом) та Counter Terrorist Unit Security (Служба безпеки підрозділу боротьби з тероризмом). Вейнтемілья очолював Worldwide Capital Lending Group. Обидві компанії були зареєстровані у Південній Флориді.

Серед фігурантів, які вже визнали свою провину у федеральному суді США, є колишній офіцер армії Колумбії та бізнесмен із Гаїті та Чилі. Останній раніше співпрацював із урядом США як інформатор.

Правоохоронці також називали серед ключових підозрюваних, які залишаються на волі, Дімітрі Ерара — екскерівника служби безпеки Національного палацу Гаїті. За даними влади, Ерару вдалося втекти два роки тому після того, як потужне об’єднання озброєних угруповань захопило дві найбільші в’язниці країни.

До слова, у серпні в Каліфорнії біля гольф-клубу президента США Дональда Трампа затримали 38-річного Жаніна Джона Таеле, який стежив за безпекою напередодні заходу збору коштів. Під час обшуків у нього та в його автівці виявили заряджену зброю, набої з експансивними кулями, бронежилет і записники з тривожними заявами. Правоохоронці зазначали, що це могло стати шостим замахом на життя Трампа.

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