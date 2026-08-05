Трамп був за крок від нового замаху: у чоловіка біля його гольф-клубу знайшли купу зброї

На Трампа могли готувати черговий замах / © Associated Press

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Правоохоронці у Каліфорнії могли запобігти черговому теракту — шостому замаху на життя президента США Дональда Трампа. Вони вилучили заряджену зброю, бронежилет, гвинтівку типу AR і записники із «тривожними заявами».

Про це пише Unilad.

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Поблизу гольф-клубу Трампа затримали озброєного чоловіка

Співробітники поліції затримали 38-річного жителя Каліфорнії Жаніна Джона Таеле біля гольф-клубу Дональда Трампа в районі Лос-Анджелеса. Відомо, що чоловік фотографував об’єкт і стежив за заходами безпеки за дві доби до того, як президент США мав провести там масштабний захід зі збору коштів.

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Департамент шерифа округу Лос-Анджелес підтвердив, що підозрюваного взяли під варту в неділю на території Trump National Golf Course у Ранчо-Палос-Вердес.

Поліцейські звернули увагу на чоловіка, коли він блукав закладом і спостерігав за підготовкою охорони до обіду Національного комітету Республіканської партії, що мав відбутися у вівторок, 4 серпня.

Під час огляду в кишені затриманого виявили магазин на 16 набоїв із експансивними кулями. Під час огляду автівки затриманого виявили заряджений пістолет та додатковий боєкомплект.

У понеділок слідчі провели обшук у будинку Таеле в сусідньому місті Дауні. В помешканні вилучили незаконно модифіковану гвинтівку типу AR, бронежилет, кілька магазинів підвищеної місткості, велику кількість набоїв і записники з текстами, які офіційні особи охарактеризували як «заяви, що викликають занепокоєння».

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Стосовно затриманого уже веде розслідування департамент поліції Ель-Сегундо у справі про грабіж.

Чоловікові висунули офіційні звинувачення за кількома статтями, зокрема за володіння короткоствольною гвинтівкою чи дробовиком, отримання магазину великої місткості, приховане зберігання вогнепальної зброї в транспортному засобі та грабіж другого ступеня.

Під час суду в понеділок він не визнав провини за жодним із пунктів звинувачень. Суддя призначив заставу в розмірі 250 тисяч доларів і видав захисний припис, який забороняє фігуранту володіти зброєю та наближатися до території гольф-клубу.

Це міг би бути шостий замах на Дональда Трампа. Попередні 5 спроб були такими:

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Липень 2024 року — стрілянина на мітингу в Пенсільванії. Трамп дивом уникнув смерті під час виступу в окрузі Батлер, коли куля зачепила його вухо. Агенти Секретної служби негайно закрили політика власними тілами. Нападником виявився 20-річний Томас Метью Крукс із Бетел-Парку, якого на місці ліквідували федеральні офіцери.

Вересень 2024 року — 15 вересня близько 14:00 біля гольф-резорту Трампа у Флориді пролунали постріли, коли той переходив між лунками разом із спеціальним посланцем США на Близькому Сході Стівом Віткоффом. Охоронці помітили ствол зброї в кущах і відкрили вогонь у відповідь. Підозрюваного Раяна Веслі Раута затримали по гарячих слідах, а в лютому засудили до довічного ув’язнення за планування вбивства.

Вересень 2025 року — поліцейський у команді охорони. Офіцер поліції Нью-Йорка Мелвін Енг, перебуваючи на лікарняному, з’явився на турнірі Ryder Cup на Bethpage Black Course у тактичному спорядженні, видаючи себе за члена охорони Трампа. Його відсторонено від служби на час слідства.

Лютий 2026 року — ліквідація нападника біля резиденції. Агенти Секретної служби застрелили озброєного дробовиком чоловіка з каністрою бензину, який пробив периметр безпеки Мар-а-Лаго. Сам Трамп у цей час перебував у Вашингтоні. Загиблим виявився 21-річний Остін Такер Мартін із Північної Кароліни.

Квітень 2026 року — збройне проникнення на прийом кореспондентів Білого дому. Під час заходу за участю президента в готелі Hilton пролунало п’ять пострілів. Подію зупинили, перших осіб терміново евакуювали, а сам вечір скасували.

Замахи на Трампа: останні новини

Нагадаємо, правоохоронні органи США заарештували групу осіб, які готували масштабний теракт за допомогою дронів із вибухівкою під час турніру UFC America 250 у Вашингтоні.

Як повідомив директор ФБР Кеш Пател, спецслужби дізналися про загрозу ще 10 червня та зупинили атаку на стадії підготовки, уникнувши чергового замаху на президента Дональда Трампа в його день народження.

Під час міждержавної спецоперації силовики отримали доступ до чатів у месенджері Signal, де 23 особи обговорювали деталі майбутнього нападу.

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