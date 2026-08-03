Розслідування замаху на Єрмолаєва та вбивства підозрюваної / © Associated Press

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Станом на 3 серпня українські правоохоронні органи, які розслідують кримінальні провадження щодо замаху на бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако та вбивство підозрюваної в цьому замаху Анастасії Березовської не отримали відповіді від колег за кордоном на пропозиції про співпрацю.

Про це повідомляє «Українська правда» із посиланням на співрозмовників, обізнаних із перебігом розслідування.

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Ще 10 липня генеральний прокурор Руслан Кравченко провів робочу онлайн-зустріч із генеральним прокурором Князівства Монако Стефаном Тібо за участю керівництва Служби безпеки України, Національної поліції та компетентних органів Монако.

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Під час зустрічі українська сторона поінформувала про перебіг досудового розслідування, встановлені обставини та затримання підозрюваних у кримінальному провадженні про вбивство Березовської та ініціювала створення спільної слідчої групи (JIT) у справі замаху на родину Єрмолаєва в Монако, наголосивши на важливості це зробити в стислі терміни для ефективного розслідування справи.

Як пояснюють УП джерела, за результатами зустрічі сторони домовилися про оперативний обмін інформацією та матеріалами розслідувань.

3 та 10 липня Офіс генерального прокурора направив до компетентних органів Князівства Монако два запити про міжнародну правову допомогу.

У запитах Україна просила надати матеріали кримінального провадження, показання свідків, результати експертиз, фото- і відеоматеріали, інформацію щодо осіб, причетних до злочину, дані про вибуховий пристрій, а також інформацію про мобільні термінали та абонентські номери, які могли використовуватися під час підготовки і вчинення злочину.

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29 липня українська сторона додатково повідомила про готовність невідкладно передати компетентним органам Монако всі наявні матеріали кримінального провадження, зокрема результати оглядів, впізнання, судово-медичних, молекулярно-генетичних і балістичних експертиз, а також інші зібрані докази.

31 липня до Офісу генпрокурора від компетентних органів Князівства Монако надійшло міжнародне правове доручення з проханням надати окремі матеріали обох кримінальних проваджень, зокрема протоколи допитів та інших слідчих (розшукових) дій, висновки експертиз, а також провести низку додаткових слідчих дій.

Водночас станом на 3 серпня відповіді на українські запити про міжнародну правову допомогу та рішення щодо створення спільної слідчої групи (JIT) до України не надходили.

Нагадаємо, фахівцям Служби безпеки України вдалося відновити один із ключових доказів у справі про замах на українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако, який підозрювані намагалися знищити. Йдеться про відеозапис із камери спостереження, яку, за даними слідства, виконавці завчасно встановили поблизу місця злочину, щоб отримати підтвердження виконання замовлення. Попри те, що запис був видалений, спеціалістам СБУ вдалося його відновити.

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