Жовтіє листя на огірках: як "оживити" рослину

Жовте листя на огірках

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Багато господарів щороку спостерігають на городі одну й ту ж неприємну картину, коли листя на огірках починає жовтіти, вкривається плямами, сохне, а врожаю стає все менше. Причиною такого стану можуть бути різноманітні грибки, небезпечні хвороби чи банальна літня спека, проте незалежно від джерела проблеми у нагоді стає один простий і дуже дієвий засіб.

Як приготувати цілющий розчин

Для приготування цього домашнього засобу потрібно лише три доступні складники: 500 мілілітрів молока, 1 столова ложка рідкого мила та 15 крапель звичайного йоду, і ці пропорції розраховані на 5 літрів води. Спочатку всі інгредієнти ретельно змішують між собою, а потім отриману суміш розводять у воді для подальшої обробки рослин.

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Правила обробки та захисту огірків

Для надійної профілактики грибкових захворювань та захисту від негативного впливу палючого сонця цим розчином оприскують огірки, намагаючись ретельно обробляти гудину знизу вгору

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. Під час кроплення використовують рідину з розрахунку 1 літр на 1 метр квадратний грядки, а саму процедуру рекомендовано проводити приблизно раз на 7 днів. Поєднання молока з йодом ефективно захищає рослини від хвороб, забезпечує здоровий і зелений вигляд листю, перешкоджає його передчасному опаданню та навіть помітно підвищує врожайність огірків, додатково насичуючи їх корисними мікроелементами.

До речі, цей же універсальний розчин чудово підходить і для кореневого підживлення огірків, починаючи з найменших пагінців.

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