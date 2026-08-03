Виїжджала з подвір’я та збила власну дитину: на Одещині загинув однорічний хлопчик

На Одещині однорічний хлопчик загинув під колесами автомобіля матері / © Поліція Одеської області

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У Біляївській громаді сталася смертельна ДТП — 38-річна кермувальниця мікроавтобуса «Mercedes Vito» під час виїзду з подвір’я збила свого однорічного сина. Від зазнаних травм дитина загинула на місці події.

Про це повідомили в Одеському районному управлінні поліції № 2.

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Як зазначив начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Одеській області Дмитро Слюта, подія сталася в одному з сіл Біляївської громади.

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«Попередньо встановлено, що 38-річна водійка автомобіля „Mercedes Vito“, виїжджаючи з території домоволодіння, не помітила свого однорічного сина, який вибіг з подвір’я, та здійснила наїзд на нього. Від зазнаних тілесних ушкоджень дитина, на жаль, загинула на місці», — повідомив Дмитро Слюта.

Наразі правоохоронці працюють на місці події та з’ясовують усі обставини трагедії. Вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Поліція вкотре звертається до кермувальників із закликом неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху та обов’язково переконуватися в безпеці маневру перед початком руху.

Нагадаємо, у селі Концово Ужгородського району сталася смертельна ДТП за участі неповнолітнього мотоцикліста та жінки-пішохода. 16-річний водій збив жінку, яка раптово вийшла на дорогу.

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