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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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81
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Онучці королеви Ранії два роки: на новому фото принцеса Іман позувала в намисті з макаронів

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Принцеса Раджва та кронпринц Хусейн

Принцеса Раджва та кронпринц Хусейн

Принцеса Раджва та кронпринц Хусейн у понеділок відсвяткували важливу сімейну подію — їхній доньці, принцесі Іман, виповнилося два роки.

З нагоди дня народження первістка батько опублікував в Instagram миле фото своєї маленької донечки з підписом: «Сьогодні моїй Іман виповнилося два роки! Я молюся, щоб Бог завжди оберігав її та благословив здоров’ям і добробутом. Бажаю їй дуже щасливого дня народження».

Принцеса Іман / © Instagram кронпринца Хусейна

Принцеса Іман / © Instagram кронпринца Хусейна

Усміхаючись на камеру, Іман була надзвичайно схожа на свою маму. Дівчинка сиділа, схоже, у бібліотеці, на тлі рядів книжок, і, здавалося, саме завершила створення намиста з макаронів, яке було на її шиї. На ній також був одяг від Next: вільна футболка оверсайз і милі рожеві шорти в клітинку.

Нагадаємо, що старший син короля Абдулли II та королеви Ранії одружився з Раджвою у червні 2023 року в палаці Захран. Приблизно через десять місяців, у квітні 2024 року, Королівський Хашимітський двір опублікував офіційну заяву, в якій підтвердив, що кронпринц та принцеса очікують на свою першу дитину влітку. Дівчинка народилася 3 серпня 2024 року в медичному центрі короля Хусейна в Аммані, Йорданія.

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Дата публікації
Кількість переглядів
81
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