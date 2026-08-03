Супермодель Гайді Клум показала, як відбулося її весілля на яхті 7 років тому

Гайді Клум і Том Каулітц / © Instagram Гайді Клум

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Німецька модель і телеведуча Гайді Клум 3 серпня 2019 року вийшла заміж за музиканта Тома Каулітца, який молодший за неї на 17 років. Пишна весільна церемонія відбулася на італійському острові Капрі.

Святкування відбулося на борту розкішної яхти Christina O, яка має багату історію і вже неодноразово ставала місцем проведення зіркових урочистостей. Саме на цій яхті свого часу святкували весілля князь Реньє III та голлівудська актриса Грейс Келлі.

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Гайді Клум і Том Каулітц / © Instagram Гайді Клум

Церемонію для Гайді та Тома провів брат-близнюк нареченого — Білл Каулітц, фронтмен німецького гурту Tokio Hotel, у якому Том грає на гітарі.

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У своєму Instagram Гайді на честь 7-ї річниці весілля показала, як відбулася церемонія на яхті.

Для пари це весілля стало другою церемонією одруження: раніше вони таємно одружилися в Каліфорнії у лютому 2019 року. Після офіційної реєстрації шлюбу Клум і Каулітц вирішили влаштувати масштабне свято в Італії в присутності рідних і друзів.

Нагадаємо, що раніше Гайді Клум у бікіні з паєтками та у супроводі своєї собаки відпочивала на яхті.

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