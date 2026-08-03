Супермодель Хайди Клум показала, как прошла ее свадьба на яхте 7 лет назад

Хайди Клум и Том Каулитц / © Instagram Хайди Клум

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Немецкая модель и телеведущая Хайди Клум 3 августа 2019 года вышла замуж за музыканта Тома Каулитца, который младше нее на 17 лет. Пышная свадебная церемония состоялась на итальянском острове Капри.

Празднование прошло на борту роскошной яхты Christina O, которая имеет богатую историю и уже не раз становилась местом для звездных торжеств. Именно на этой яхте в свое время отмечали свадьбу князь Ренье III и голливудская актриса Грейс Келли.

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Хайди Клум и Том Каулитц / © Instagram Хайди Клум

Церемонию для Хайди и Тома провел брат-близнец жениха — Билл Каулитц, фронтмен немецкой группы Tokio Hotel, в которой Том играет на гитаре.

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В своем Instagram Хайди в честь 7-й годовщины свадьбы показала, как прошла церемония на яхте.

Для пары эта свадьба стала второй церемонией бракосочетания: ранее они тайно поженились в Калифорнии в феврале 2019 года. После официальной регистрации брака Клум и Каулитц решили устроить масштабное торжество в Италии в присутствии родных и друзей.

Ранее, напомним, Хайди Клум в бикини с пайетками и в компании своей собаки отдохнула на яхте.

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