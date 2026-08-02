Гороскоп на 3 августа для всех знаков Зодиака: день, когда нужно работать в команде

Ежевика / © Associated Press

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На работе в течение дня можно –совершенно без ущерба для качества — и выполнить повышенную норму, дома — свернуть горы, и при этом ни капли не устать.

Единственное условие, которое необходимо выполнить, состоит в том, что трудиться рекомендуется в коллективе — с коллегами или семьей.

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Овен

Присущее вам «фирменное» упрямство сегодня не помешает, а поможет вам: благодаря ему в кратчайший — дневной — срок реализовать проект, на который в другое время у вас ушло бы как минимум две недели.

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Телец

Не стоит делать работу за другого человека, даже если вам покажется, что вы оказываете благородную помощь коллеге: на самом деле, освобождая его от непосредственных обязанностей, вы сослужите ему дурную услугу.

Близнецы

Нельзя обманывать близкого человека даже в мелочах: одна ложь может потянуть за собой другую и третью, и вы, в конце концов, окажете в сложной ситуации, поскольку не сумеете выпутаться из образовавшейся паутины.

Рак

Возможно, в этот день предстоит постоять за свою семью — не стоит допускать несправедливости по отношению к близким людям со стороны посторонних — кроме вас заступиться за них, похоже, будет некому.

Лев

Может появиться навязчивое желание выяснить отношения с кем-то из окружающих людей — от родственников до незнакомцев, которые чем-то вам не понравятся: не стоит ему потакать — конфликт может навредить вам.

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Дева

Поддавшись на уговоры человека, который является для вас авторитетом, и отказавшись под его влиянием от чего-то, что вам дорого, вы впоследствии пожалеете о своем решении, но исправить уже ничего не сможете.

Весы

Общаясь с людьми — неважно, по деловым или личным вопросам — необходимо задействовать все присущие вам дипломатические способности и действовать аккуратно, грубость и бестактность вам не простят.

Скорпион

На нынешний день можно смело назначать любые деловые переговоры — в них звезды обещают вам удачу: партнеры легко пойдут навстречу, приняв все ваши условия, после чего можно будет подписывать важный договор.

Стрелец

Хороший день для того, чтобы продемонстрировать начальству, а заодно и миру свои таланты: вполне вероятно, что творчество, которым вы увлекаетесь в свободное время, станет главным жизненным занятием.

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Козерог

Можно браться за самые сложные профессиональные проекты — любы связанные с ними задачи, сегодня решатся легко и без нажима с вашей стороны, так что стоит поторопиться, чтобы не упустить свой шанс. .

Водолей

Не стоит делать вид, что в отношениях с любимым человеком ничего не происходит — в последнее время вы стали отдаляться друг от друга, и только откровенный разговор поможет вам наладить с ним отношения.

Рыбы

Прежде чем приступить к работе, необходимо не только продумать все ходы, к оторые вы собираетесь сделать в направлении к своей цели, но и понять, что именно вы хотите получить в результате своих трудов.

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