Российские корабли приближаются: Великобритания заявила об опасной активности РФ

Корабль британских ВМС / © Associated Press

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Число вторжений российских кораблей в британские воды за последние два года выросло почти на треть, а корабли Королевского военно-морского флота Великобритании в настоящее время в среднем два раза в неделю выходят для наблюдения за российскими военными судами и танкерами, находящимися под международными санкциями.

Об этом сообщает британское издание Express со ссылкой на новые данные Министерства обороны Великобритании.

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По данным издания, за последние 12 месяцев Королевский флот провел 116 операций по сопровождению и наблюдению за почти 90 российскими илисвязанными с Россией судами, которые находились в исключительной экономической зоне Великобритании.

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Как отмечает Express, всего за год британские военные отследили 61 российский военный корабль и подводную лодку, а также сопровождали 28 торговых судов, которые подозреваются в принадлежности к так называемому «теневому флоту» Москвы. Именно эти танкеры помогают России обходить международные санкции, транспортируя нефть и газ и обеспечивая поступление средств для финансирования войны против Украины.

Издание отмечает, что рост активности России вблизи британских берегов происходит на фоне заявлений Первого морского лорда адмирала сэра Гвина Дженкинса, который предупредил о почти 30-процентное увеличение числа российских вторжений в британские воды за последние два года. По его словам, у Великобритании фактически существует «открытая морская граница» с Россией в Северной Атлантике, что создает дополнительные риски на фоне роста напряженности между Москвой и НАТО.

Источник в оборонных кругах, с которым пообщалась газета The Telegraph, заявил, что Россия «постоянно пытается оказывать давление на Великобританию и закручивать гайки», назвав такую активность серьёзным вызовом для Королевского флота.

В июне напряженность между Лондоном и Москвой еще больше усилилась после того, как британские морские пехотинцы высадились на борт судна, которое считается частью российского «теневого флота». Танкер был перехвачен примерно в 25 милях от острова Уайт. Издание отмечает, что это была первая подобная операция, проведенная под руководством Великобритании.

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Кроме того, двумя месяцами ранее британские военные совместно с союзниками заявили о срыве российской операции по разведке критически важной подводной инфраструктуры у побережья страны.

В Министерстве обороны Великобритании подчеркнули, что Королевский военно-морской флот постоянно отслеживает обстановку на море вокруг страны.

«Королевский военно-морской флот круглосуточно следит за морской активностью вокруг Великобритании, чтобы защитить наши воды и жизненно важную национальную инфраструктуру. Поскольку российские военные корабли действуют вблизи наших берегов, наши моряки и летные экипажи наблюдают и отслеживают каждое их движение», — заявил представитель британского министерства обороны.

В ведомстве также сообщили, что план оборонных инвестиций предусматривает выделение 1,5 млрд фунтов стерлингов на создание нового гибридного флота, в состав которого войдут современные пилотируемые корабли и беспилотные морские системы для усиления сдерживания потенциальных угроз.

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Напомним, в июне этого года моряки российского фрегата «Адмирал Григорович» открыли предупредительный огонь по частной яхте, которая приблизилась к военному кораблю во время его прохода через пролив Ла-Манш.

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