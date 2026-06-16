Российский фрегат открыл огонь в Ла-Манше по гражданской яхте: что известно

Российский фрегат «Адмирал Григорьевич» / © Reuters

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Моряки российского фрегата «Адмирал Григорович» открыли предупредительный огонь по частной яхте, приблизившейся к военному судну во время его прохода через пролив Ла-Манш. Инцидент произошел во вторник около 11:40 утра в акватории между островом Уайт и Нормандией.

Об этом сообщает Belfast Telegraph.

По словам экипажа британской яхты, российский корабль открыл огонь с расстояния около 450 метров. Это произошло в открытом море, примерно в 37 километрах от острова Уайт. Никто из людей не пострадал, а в настоящее время инцидент расследуют профильные органы.

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«Мы расследуем сообщения об инциденте в Ла-Манше», — заявил представитель Министерства обороны Великобритании.

Российский корабль «Адмирал Григорович» проходил по проливу под наблюдением британского судна HMS Mersey. Когда стало известно о стрельбе, на яхту направили катер с другого патрульного корабля, HMS Tyne, чтобы проверить экипаж и выяснить детали произошедшего.

Сообщается, что этот инцидент подтверждает лишь усиление напряжения между Британией и Россией. В частности, на днях британские морпехи и спецслужбы провели рейд на российском танкере «Смиртос», входящем в подсанкционный «теневой флот».

Напомним, британские военные перехватили российский танкер теневого флота в Ла-Манше. Операция стала очередным ударом по ресурсам РФ для войны против Украины.

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