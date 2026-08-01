Гороскоп на 2 августа для всех знаков Зодиака: день анализа своего внутреннего состояния

Гортензии / © ТСН

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Астрологи советуют посвятить это время анализу своего внутреннего состояния, поскольку оно в конечном итоге определяет происходящие с нами события.

Таким образом можно найти ответ на важный вопрос, который до сих пор казался неразрешимым. Энергию, отпущенную высшими силами, желательно потратить на работу над собой — как моральную, так и физическую.

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Овен

Без веры в себя и свои силы сегодня даже незначительного успеха достичь не удастся, поэтому тем, у кого есть проблемы с самооценкой, что для вашего знака редкость, необходимо заблаговременно над ней поработать.

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Телец

День благоприятен для завершения начатых ранее дел — сегодня их удастся выполнить на редкость быстро и максимально удачно, а потом уже можно будет приступать к реализации нового и очень интересного проекта.

Близнецы

Какую бы цель вы ни поставили перед собой в этот день представители знака, важно будет составить подробный план и продумать все нюансы и детали ее достижения, без подготовки, наспех ничего сделать не удастся.

Рак

День, когда приветствуется любая инициатива — как в профессиональном отношении, так и в личной жизни — главное, чтобы она не ограничилась намерениями, а перешла в стадию активных и продуктивных действий.

Лев

Благоприятный в финансовом отношении день, когда возможны неожиданные — а потому особенно приятные — финансовые выплаты, останется только решить, н что потратить свалившуюся на голову сумму.

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Дева

Время идеально подходит для отдыха, поэтому, если вы давно планировали отпуск, можете смело в него отправляться: даже небольшая поездка — наример, к морю или на дачу — позволит отвлечься повседневной суеты.

Весы

Лжи необходимо избегать всегда, но сегодня — особенно: будучи сказанной в этот день, можно всерьез испортить отношения с близким человеком, поэтому не стоит обманывать самим и позволять делать это окружающим.

Скорпион

День, когда риск хоть и не приветствуется, но и под запретом не находится, тем не менее, допускать необдуманных поступков все же не стоит — они могут привести совсем не к тем результатам, на которые вы надеетесь.

Стрелец

Возможно именно сегодня, несмотря на выходной, вы получите шанс заняться работой своей мечты — постарайтесь его не упустить шанс, который щедро дарят вам звезды, иначе впоследствии вы об этом пожалеете.

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Козерог

День благоприятен для общения на всех уровнях, поэтому если вы давно хотели встретиться со старыми друзьями или устроить небольшой, но душевный семейный праздник, лучшего времени вам не найти.

Водолей

Необходимо быть внимательным ко всем идеям, которые в этот день будут приходить в вашу креативную голову: со временем проект, связанный с одной из них, может стать поворотным моментом в вашей карьере.

Рыбы

День, когда особенно важно избегать нетерпимости и раздражительности по отношению к близким людям — любая «зацепка» может привести к ссоре, которая со временем выльется в полнометражный конфликт.

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