Осадчая и Горбунов сбежали в романтическое путешествие в Карпаты и показали, как проводят время только вдвоем

Юрий Горбуов и Екатерина Осадчая / © instagram.com/kosadcha

Реклама

Украинская ведущая Екатерина Осадчая и продюсер и шоумен Юрий Горбунов сбежали в романтическое путешествие.

Семейство, похоже, решило отдохнуть от городской суеты и насладиться временем, проведенным только вдвоем. Поэтому они сбежали на несколько дней в Карпаты, а именно в Буковель. Сама поездка несколько затянулась. Екатерина Осадчая в Instagram-stories признавалась, что по ощущениям дорога была бесконечной.

Реклама

В конце концов, семейство таки добралось в Карпаты. Однако горы встретили их дождем. Но настроение ни ведущей, ни шоумену это совсем не испортило. Они записывали милые видео под зонтиками. Впоследствии дождь уступил ярким солнечным лучам.

Реклама

Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая / © instagram.com/kosadcha

Супруги же пообедали в ресторане, а после этого отправились на прогулку. Они любовались местными горными видами и невероятной природой вокруг. Кроме того, парочка покаталась на канатной дороге. Как говорит Екатерина Осадчая, они побывали в местах детства Юрия Горбунова.

«Здесь пахнет сейчас, как пахло в детстве: грибами, которых еще нет, но они будут скоро, ягодами, лесом, грозой, водой, травой, мхом», — делится Юрий Горбунов.

Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая / © instagram.com/kosadcha

Очевидно, вечер супругов закончился вкусным ужином в ресторане. Екатерина Осадчая переоделась и показалась в элегантном черном платье с принтом.

Напомним, недавно Юрий Горбунов честно рассказал об отношениях с сыном Екатерины Осадчей. К слову, у ведущей есть ребенок от первого брака.

Реклама

Новости партнеров