Россия ударила по рейсовому автобусу с людьми: много раненых, двое из них в тяжелом состоянии

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Российские оккупационные войска атаковали рейсовый микроавтобус в Днепропетровской области, применив FPV-дрон. В момент удара в маршрутке находились гражданские пассажиры.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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По предварительным данным, в результате атаки пострадали семь человек, среди них 16-летний парень. Всех раненых спасатели и полицейские эвакуировали из опасной зоны и доставили в больницу.

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Известно, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Правоохранители устанавливают все обстоятельства очередного российского удара по гражданскому транспорту.

Как детализировал глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, автобус полностью выгорел.

Ранее вражеская ракета уничтожила дом многодетной семьи вблизи Кривого Рога, где воспитывали десятерых детей. В результате удара погибли родители, семеро их детей и полуторагодовалый внук. Единственным из ближайших выживших родился сын-военный, который в тот момент находился на фронте. Семья была известна как дружная и трудолюбивая. Эта трагедия стала одной из самых болезненных за все время полномасштабной войны.

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