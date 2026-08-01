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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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1668
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Росія вдарила по рейсовому автобусу з людьми: багато поранених, двоє з них у важкому стані

На Дніпропетровщині є потерпілі через удар по автобусу.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Росія вдарила по рейсовому автобусу з людьми: багато поранених, двоє з них у важкому стані

Російські окупаційні війська атакували рейсовий мікроавтобус у Дніпропетровській області, застосувавши FPV-дрон. У момент удару в маршрутці перебували цивільні пасажири.

Про це повідомляє Національна поліція України.

За попередніми даними, внаслідок атаки постраждали семеро людей, серед них — 16-річний хлопець. Усіх поранених рятувальники та поліцейські евакуювали з небезпечної зони та доправили до лікарні.

Наразі відомо, що двоє постраждалих перебувають у важкому стані. Правоохоронці встановлюють усі обставини чергового російського удару по цивільному транспорту.

Як деталізував голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, автобус повністю вигорів.

Раніше ворожа ракета знищила будинок багатодітної родини поблизу Кривого Рогу, де виховували десятьох дітей. Унаслідок удару загинули батьки, семеро їхніх дітей та півторарічний онук. Єдиним із найближчих рідних, хто вижив, став син-військовий, який у той момент перебував на фронті. Родина була знана як дружна та працьовита. Ця трагедія стала однією з найболючіших за весь час повномасштабної війни.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1668
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