Хто отримає доплати до пенсії у серпні: названо суми від 300 до 3100 гривень

Пенсія в Україні

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У серпні для більшості українських пенсіонерів підвищення виплат не передбачене, адже індексацію пенсій провели ще у березні. Водночас окремі категорії громадян отримають доплати до Дня Незалежності, а також вікові надбавки, які нараховуються автоматично.

Про це йдеться у щомісячному аналітичному проєкті ТСН.ua.

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Хто отримає виплати до Дня Незалежності

У серпні доплати до Дня Незалежності отримають окремі категорії громадян.

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Зокрема, передбачені такі виплати:

3100 грн — особам з особливими заслугами перед державою (Героям України, орденоносцям) та особам з інвалідністю внаслідок війни I групи;

2900 грн — особам з інвалідністю внаслідок війни II групи;

2700 грн — особам з інвалідністю внаслідок війни III групи;

1000 грн — учасникам бойових дій та постраждалим учасникам Революції Гідності;

650 грн — членам сімей загиблих ветеранів та захисників і захисниць України;

450 грн — учасникам Другої світової війни, колишнім в’язням концтаборів, дітям партизанів, підпільників та інших учасників боротьби проти нацистського режиму.

Такі доплати отримають 1,2–1,5 млн осіб. Переважна більшість із них одержить від 450 до 1000 грн.

Кому автоматично підвищать пенсію

Середня пенсія в Україні наразі становить 7273 грн. Протягом серпня вона може незначно збільшитися за рахунок пенсіонерів, які мають повний страховий стаж (не менше 35 років для чоловіків і 30 років для жінок) та у серпні досягнуть 70, 75 або 80 років.

Таким пенсіонерам автоматично нарахують щомісячні доплати:

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від 70 до 74 років — 300 грн;

від 75 до 79 років — 456 грн;

від 80 років — 570 грн.

Головна умова — загальний розмір пенсії не має перевищувати 10 340 грн.

Хто ще може отримати надбавку

Непрацюючі пенсіонери, яким у серпні виповниться 65 років, за наявності повного страхового стажу мають право на пенсію у розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати.

Наразі це становить 3458,8 грн. Якщо пенсія є вищою, то надбавки не буде. Її також нарахують автоматично.

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