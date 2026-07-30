Рятувальники ліквідували пожежу / © Дніпропетровська обласна державна адміністрація

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Після атаки росіян балістичними ракетами у Києві 30 липня спалахнули пожежі. Одна із них сталася на території ринку «Почайна» (раніше «Петрівка»), що розташований неподалік від однойменної станції метро.

Пожежа охопила торговельні павільйони та прилеглі споруди ринку, що призвело до значних матеріальних втрат і тимчасового обмеження руху в прилеглих вулицях. Внаслідок загоряння також ускладнено роботу довколишніх сервісів та підприємств.

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Ситуація залишається під контролем відповідних служб, роботи з ліквідації наслідків тривають.

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Нагадаємо, що ринок «Почайна» вважається одним з найбільших книжкових ринків України. Зараз він поєднує книжковий базар, речовий, господарчий.

Атака РФ по Україні 30 липня — що відомо

Уночі проти 30 липня російські війська масовано атакували низку українських регіонів дронами та ракетами. Є загиблі та постраждалі.

Під ударом, зокрема, перебував Київ. В Оболонському районі після влучань загорілися павільйони на ринку, у Святошинському — гаражний кооператив. Відомо про одну загиблу людину та двох постраждалих.

У селі Радушне під Кривим Рогом Дніпропетровської області через удар «Іскандера-М» по приватному будинку, де жила багатодітна родина, загинули шестеро людей, серед них — діти 5 і 12 років. Ще 8 людей отримали поранення, зокрема, хлопчики 6 та 15 років.

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У Львові після атаки зафіксовано декілька влучань, пошкоджені дві багатоповерхівки та нежитлові споруди. За даними ОВА, наразі відомо про 15 постраждалих, 14 з них — у лікарнях. Під завалами житлового будинку залишаються люди, триває рятувальна операція.

Під час атаки по Полтавській області зафіксовано влучання у термінал «Нової пошти», також горіли склади приватного підприємства. Відомо про загиблу людину.

Дата публікації 08:06, 30.07.26 Кількість переглядів 188 Росія вдарила по Києву 30 липня: вщент згорів легендарний ринок - відео

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