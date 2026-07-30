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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
203
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1 хв

Польща відреагувала на нічну масовану атаку на Україну

У місті Люблін зранку лунала повітряна тривога, а військові піднімали в повітря винищувачі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Прапор Польщі.

Прапор Польщі.

Вночі проти четверга, 30 липня, сусідня Польща піднімала військову авіацію через масований російський удар по території України.

Про це повідомило Оперативне командування польський Збройних сил у мережі X.

«Через активність дальньої авіації Російської Федерації, яка завдавала ударів по території України, військова авіація почала діяти у повітряному просторі Польщі», — йдеться у повідомленні.

У повітря підняли винищувачі та літак раннього радіолокаційного попередження, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки було приведено в стан готовності.

«Ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки та захист повітряного простору, особливо в районах, що прилягають до зон, що знаходяться під загрозою зникнення», — наголосили польські військові.

Зазначається, що усі дії були спрямовані на захист повітряного простору Польщі — насамперед у районах, прилеглих до територій, які перебували під загрозою російських ударів.

Як повідомлялося, сьогодні зранку у польському місті Люблін пролунала повітряна тривога на тлі масованої на Україну. Речник люблінського воєводи Марцін Бубіч додав, що тривогу було оголошено на запит Центру урядової безпеки через можливі повітряні загрози. У північній частині воєводства сирени не лунали.

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Дата публікації
Кількість переглядів
203
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