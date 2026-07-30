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Польща відреагувала на нічну масовану атаку на Україну
У місті Люблін зранку лунала повітряна тривога, а військові піднімали в повітря винищувачі.
Вночі проти четверга, 30 липня, сусідня Польща піднімала військову авіацію через масований російський удар по території України.
Про це повідомило Оперативне командування польський Збройних сил у мережі X.
«Через активність дальньої авіації Російської Федерації, яка завдавала ударів по території України, військова авіація почала діяти у повітряному просторі Польщі», — йдеться у повідомленні.
У повітря підняли винищувачі та літак раннього радіолокаційного попередження, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки було приведено в стан готовності.
«Ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки та захист повітряного простору, особливо в районах, що прилягають до зон, що знаходяться під загрозою зникнення», — наголосили польські військові.
Зазначається, що усі дії були спрямовані на захист повітряного простору Польщі — насамперед у районах, прилеглих до територій, які перебували під загрозою російських ударів.
Як повідомлялося, сьогодні зранку у польському місті Люблін пролунала повітряна тривога на тлі масованої на Україну. Речник люблінського воєводи Марцін Бубіч додав, що тривогу було оголошено на запит Центру урядової безпеки через можливі повітряні загрози. У північній частині воєводства сирени не лунали.