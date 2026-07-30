Чи безпечно заряджати телефон від ноутбука

Фахівці розповіли, чи безпечно заряджати смартфон від ноутбука / © Unsplash

Реклама

Заряджати смартфон від ноутбука через звичайний USB-кабель цілком безпечно, адже розумна система керування живленням захищає акумулятор від перегріву та перепадів напруги. Втім, через обмежену потужність портів такий спосіб буде суттєво повільнішим за звичну розетку.

Про це пише американське технологічне видання BGR.

Реклама

Фахівці пояснюють, що заряджати ґаджет від ноутбука цілком безпечно завдяки спеціальному контролеру живлення в телефоні, який автоматично узгоджує з комп’ютером безпечну напругу та струм.

Реклама

Проте такий спосіб має суттєвий мінус — низьку швидкість. Звичайні USB-порти ноутбуків видають обмежену потужність, тому для повної зарядки акумулятора знадобиться кілька годин, а частина енергії неминуче втрачатиметься під час передачі.

Як швидко ноутбук може зарядити смартфон

Швидкість заряджання смартфона від ноутбука напряму залежить від типу USB-порту. Застарілі порти Type-A USB 2.0 дають усього 2,5 Вт, тоді як версії USB 3.0 видають до 4,5 Вт. Сучасні роз’єми Type-C і Thunderbolt є найефективнішими, але більшість виробників, як-от Dell чи Framework, обмежують їхню вихідну потужність позначкою у 15 Вт, щоб не перевантажувати батарею самого комп’ютера.

Крім того, під час роботи ноутбука від акумулятора система часто урізає подачу живлення на зовнішні пристрої заради економії. Важливу роль відіграє й черговість підключення: найбільшу потужність зазвичай отримує той порт, у який кабель вставили першим, а для інших вихідний струм знижується.

Як правильно заряджати телефон — останні новини

Використання смартфона під час заряджання не шкодить акумулятору, адже це лише поширений міф, а сучасні пристрої мають захист від перегріву та навіть технологію байпасної зарядки, що спрямовує енергію в обхід батареї. Єдине, чого варто уникати, — це критичних навантажень, які можуть викликати перегрів, але за звичайного користування жодної загрози для ємності батареї немає.

Реклама

Також фахівці застерігають, що економія на USB-кабелі може обійтися значно дорожче, адже дешеві дроти без належних мікросхем і захисту здатні перегрівати акумулятор, пошкоджувати плату або навіть спричинити коротке замикання з ризиком пожежі. Щоб уникнути таких наслідків, варто обирати кабелі з офіційним маркуванням USB-IF та щільним з’єднанням, а будь-яке нагрівання чи уповільнення зарядки — це явна ознака, що аксесуар слід негайно замінити.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Новини партнерів