Лариса Кадочникова вперше розповіла про серйозну хворобу молодшого на 25 років чоловіка: "Це біль мій"

Лариса Кадочникова

Реклама

Зірка «Тіней забутих предків», акторка Лариса Кадочникова вперше розповіла про серйозну хворобу свого чоловіка-адвоката.

Вже протягом шести років артистка проживає в цивільному шлюбі з обранцем Андрієм. Чоловік Лариси Кадочникової є адвокатом та молодший за неї на 25 років. Однак останні чотири роки стосунків пара проживає нелегкий період.

Реклама

Лариса Кадочникова на проєкті «Наодинці з Гламуром» говорить, що Андрій серйозно хворий. Подробиці артистка розкривати не стала. Акторка лиш зізналась, що мріє про те, щоб її коханий залишався живим, а собі бажає мужності пройти цей нелегкий шлях.

Реклама

«Сумно казати, але річ у тім, що в мене чоловік Андрій, адвокат, дуже серйозно хворий. Я бажаю йому лише одного — одужання. Це біль мій. Я його дуже кохаю, але він дуже серйозно хворий. Я думаю лише про одне: щоб він жив, залишився таким же чудовим! А мені треба мужність! Чотири роки він хворий», — зізналась артистка Анні Севастьяновій.

Лариса Кадочникова

Зазначимо, Лариса Кадочникова була двічі заміжня. Першим чоловіком артистки був режисер Юрій Іллєнко. Подружжя прожило в шлюбі 18 років, але розлучилось зі скандалом. Вдруге акторку повів під вінець Михайло Саранчук. Пара була разом протягом 30 років, аж до самої смерті чоловіка, який пішов з життя 2014 року. З адвокатом Андрієм Лариса Кадочникова познайомилась, коли вирішувала юридичні питання. Вони зблизились та почали будувати стосунки.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: Чому Кадочникова «наїхала» на Роговцеву, та як СІДНІ СВІНІ заговорила УКРАЇНСЬКОЮ

Нагадаємо, нещодавно польська акторка Барбара Брильська зізналась у тяжкій невиліковній хворобі. Артистка поділилась невтішними подробицями про свій стан.

Реклама

Новини партнерів