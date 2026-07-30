ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
490
Час на прочитання
2 хв

Лариса Кадочникова вперше розповіла про серйозну хворобу молодшого на 25 років чоловіка: "Це біль мій"

Артистка чесно зізналась, що переживає не найлегший період.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Коментарі
Лариса Кадочникова

Лариса Кадочникова

Зірка «Тіней забутих предків», акторка Лариса Кадочникова вперше розповіла про серйозну хворобу свого чоловіка-адвоката.

Вже протягом шести років артистка проживає в цивільному шлюбі з обранцем Андрієм. Чоловік Лариси Кадочникової є адвокатом та молодший за неї на 25 років. Однак останні чотири роки стосунків пара проживає нелегкий період.

Лариса Кадочникова на проєкті «Наодинці з Гламуром» говорить, що Андрій серйозно хворий. Подробиці артистка розкривати не стала. Акторка лиш зізналась, що мріє про те, щоб її коханий залишався живим, а собі бажає мужності пройти цей нелегкий шлях.

«Сумно казати, але річ у тім, що в мене чоловік Андрій, адвокат, дуже серйозно хворий. Я бажаю йому лише одного — одужання. Це біль мій. Я його дуже кохаю, але він дуже серйозно хворий. Я думаю лише про одне: щоб він жив, залишився таким же чудовим! А мені треба мужність! Чотири роки він хворий», — зізналась артистка Анні Севастьяновій.

Лариса Кадочникова

Лариса Кадочникова

Зазначимо, Лариса Кадочникова була двічі заміжня. Першим чоловіком артистки був режисер Юрій Іллєнко. Подружжя прожило в шлюбі 18 років, але розлучилось зі скандалом. Вдруге акторку повів під вінець Михайло Саранчук. Пара була разом протягом 30 років, аж до самої смерті чоловіка, який пішов з життя 2014 року. З адвокатом Андрієм Лариса Кадочникова познайомилась, коли вирішувала юридичні питання. Вони зблизились та почали будувати стосунки.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: Чому Кадочникова «наїхала» на Роговцеву, та як СІДНІ СВІНІ заговорила УКРАЇНСЬКОЮ

Нагадаємо, нещодавно польська акторка Барбара Брильська зізналась у тяжкій невиліковній хворобі. Артистка поділилась невтішними подробицями про свій стан.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
490
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie