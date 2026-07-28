Трансгендерні та небінарні діти зірок: який вигляд вони мали до та після камінгауту

Зірки з трансгендерними та небінарними дітьми / © Getty Images

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Трансгендерні та небінарні діти знаменитостей дедалі частіше відкрито розповідають про свою ідентичність.

У Голлівуді чимало зіркових родин, чиї діти здійснили камінгаут як трансгендерні або небінарні люди. Дехто змінив ім’я, інші почали гендерний перехід чи просто попросили звертатися до них відповідно до своєї ідентичності. Редакція сайту ТСН.ua пропонує пригадати, хто з дітей знаменитостей відкрито заявив про себе та який вигляд вони мали до змін та зараз.

Донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта

Донька голлівудських акторів Анджеліни Джолі та Бреда Пітта ще з дитинства привертала увагу незвичним стилем. У ранньому віці Шайло віддавала перевагу коротким зачіскам і одягу для хлопців, а Анджеліна Джолі неодноразово розповідала, що дитина певний час просила звертатися до неї як до хлопчика під ім’ям Джон.

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Втім, із роками Шайло Джолі передумала здійснювати трансгендерний перехід і нині продовжує ідентифікувати себе як жінка. Останнім часом донька акторів дедалі частіше з’являється на публіці в жіночних образах і з макіяжами.

Анджеліна Джолі та Шайло / © Associated Press

Син-трансгендер Бена Аффлека та Дженніфер Гарнер

Середня дитина Бена Аффлека та Дженніфер Гарнер привернула увагу навесні 2024 року під час поминальної служби за дідусем Вільямом Гарнером. Підлітка, яка раніше була відома як Серафіна Роуз, з’явилася в класичному чоловічому костюмі з короткою зачіскою та представилася словами: «Привіт, мене звати Фін Аффлек».

Дженніфер Гарнер і Фін Аффлек / © Associated Press

Донька-трансгендер Джеймі Лі Кертіс

Донька оскароносної акторки Джеймі Лі Кертіс і режисера Крістофера Геста народилася під ім’ям Томас. 2021 року зірка вперше публічно повідомила, що її дитина є трансгендерною жінкою. За словами акторки, родина «із гордістю та захопленням спостерігала, як їхній син став донькою Рубі».

Рубі Гест здійснила гендерний перехід уже в дорослому віці. Джеймі Лі Кертіс відкрито підтримує доньку, неодноразово виступала на захист прав трансгендерних людей, а 2022 року навіть провела церемонію її весілля з партнеркою Кінтією.

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Джеймі Лі Кертіс і Рубі Гест / © Associated Press

Син-трансгендер Синтії Ніксон

Акторка серіалу «Секс і місто» Синтія Ніксон виховує трансгендерного сина Семюела Джозефа Мозеса, який також використовує ім’я Сеф. Народжений дівчинкою, він публічно заявив про свою гендерну ідентичність під час навчання в університеті. Акторка, яка перебуває у стосунках з жінкою, активно підтримує сина.

Синтія Ніксон і Сеф / © Getty Images

Донька-трансгендер Шарліз Терон

Акторка Шарліз Терон ще 2019 року розповіла, що її старша всиновлена дитина Джексон є трансгендерною дівчинкою. За словами знаменитості, у трирічному віці син сказав: «Я не хлопчик». Саме тоді Терон зрозуміла, що має поважати її гендерну ідентичність. Відтоді акторка захищає приватність доньки та просить використовувати правильні займенники.

Шарліз Терон з доньками / © Associated Press

Донька Дженніфер Лопес

Емме Марібель Муньїс не заявляла про трансгендерність, однак відкрито використовує гендерно-нейтральні займенники «вони» та «їх». Під час одного зі спільних концертів Дженніфер Лопес представила дитину саме із використанням гендерно-нейтральних займенників, чим привернула значну увагу.

Дженніфер Лопес з донькою / © Associated Press

Донька-трансгендер Наомі Воттс і актора Ліва Шрайбера

Дитина акторки Наомі Воттс і актора Ліва Шрайбера також неодноразово опинялася в епіцентрі уваги. Народжений хлопчиком, Кай згодом почав ідентифікувати себе як дівчина.

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Батьки підтримали вибір дитини та не приховують цього від публіки. Нині Кай активно розвиває модельну кар’єру й демонструє яскраві жіночі образи. Раніше вона зізнавалася, що мріяла стати «красивою, гламурною, впливовою жінкою, як Мерилін Монро».

Лів і Кай Шрайбери / © Associated Press

Донька-трансгендер Ілона Маска

Донька американського мільярдера Ілона Маска народилася під ім’ям Ксав’єр. 2022 року вона офіційно змінила ім’я на Вівіан Дженна Вілсон та заявила, що є трансгендерною жінкою. Крім цього, Вівіан відмовилася від прізвища батька, пояснивши, що не хоче бути пов’язаною з ним через його регулярні образи в її бік.

Ілон Маск, його ексобраниця Талула Райлі і Вівіан Дженна Вілсон / © Associated Press

Син-трансгендер співачки Шер

Дитина співачки Шер та музиканта Сонні Боно народилася під ім’ям Честіті. 2009 року він здійснив гендерний перехід і став Чезом Боно.

Чез став одним із перших трансгендерних дітей знаменитостей, який відкрито розповів про свій досвід. Він побудував кар’єру письменника, громадського діяча та актора, а його історія допомогла привернути увагу до теми трансгендерності в Голлівуді.

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Шер і її син Чез Боно / © Associated Press

Син-трансгендер Едді Мерфі та Мел Бі

Син голлівудського актора Едді Мерфі та ексучасниці гурту Spice Girls Мелані Браун, більш відомої як Мел Бі, 2025 року здійснив камінгаут як трансгендерний хлопець. 18-річний Енджел Айріс Мерфі Браун, який народився в жіночому тілі, повідомив про це без гучних заяв — він просто оновив інформацію в профілі Instagram, зазначивши чоловічі займенники «він/його». За інформацією іноземних ЗМІ, рішення Енджела підтримали обидва зіркові батьки.

Мел Бі й Енджел Айріс Мерфі Браун / © Associated Press

Донька-трансгендер Роберта Де Ніро

Донька легендарного актора Роберта Де Ніро народилася під ім’ям Аарон. 2025 року вона вперше публічно заявила про себе як про трансгендерну жінку та розповіла, що вже певний час проходить гендерний перехід, тобто приймає гормональну терапію.

Після камінгауту Роберт Де Ніро відкрито підтримав доньку. Актор наголосив, що любив і підтримував свою дитину раніше та продовжує робити це після її рішення жити відповідно до власної гендерної ідентичності. Айрін Де Ніро також зізнавалася, що довго не почувалася комфортно у власному тілі, а нині прагне будувати життя без страху осуду.

Роберт і Айрін Де Ніро

Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua показувала, як за 20 років змінилася співачка Олена Тополя. За цей період знаменитість пережила чимало — три вагітності, зміни іміджу, проблеми зі здоров’ям і розлучення.

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