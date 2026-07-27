Джамала гайнула за кордон та показала світлини з трьома синами-красунчиками на острові в Греції

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

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Українська співачка Джамала поділилася новою серією атмосферних світлин із літньої відпустки.

Цього разу артистка разом із трьома синами — 8-річним Еміром, 6-річним Селімом і 2-річним Алімом — побувала на грецькому острові Кастелорізо. У Instagram вона показала кадри з пляжу, прогулянок вузькими вуличками та біля старовинної фортеці. Співачка також продемонструвала стильні літні образи й ніжні моменти з дітьми. Шанувальники не змогли пройти повз краєвиди, які нагадали їм український Крим.

«Літодіти», — лаконічно підписала світлини Джамала.

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Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала з дітьми / © instagram.com/jamalajaaa

У коментарях під дописом підписники захопилися не лише сімейною атмосферою, а й місцем, де відпочиває виконавиця. Чимало користувачів написали, що пейзажі Кастелорізо дуже схожі на кримське узбережжя, а сама добірка викликала теплі спогади про український півострів. Інші ж засипали артистку компліментами та побажаннями гарної відпустки.

«Дуже схоже на Крим»

«Які неймовірні краєвиди»

«Такі теплі та щирі фото»

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала з сином / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Нагадаємо, нещодавно Джамала ніжно привітала середнього сина з 6-річчям і показала рідкісні фото з усією родиною.

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