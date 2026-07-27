- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 230
- Час на прочитання
- 1 хв
Джамала гайнула за кордон та показала світлини з трьома синами-красунчиками на острові в Греції
Шанувальники в Мережі заговорили про Крим.
Українська співачка Джамала поділилася новою серією атмосферних світлин із літньої відпустки.
Цього разу артистка разом із трьома синами — 8-річним Еміром, 6-річним Селімом і 2-річним Алімом — побувала на грецькому острові Кастелорізо. У Instagram вона показала кадри з пляжу, прогулянок вузькими вуличками та біля старовинної фортеці. Співачка також продемонструвала стильні літні образи й ніжні моменти з дітьми. Шанувальники не змогли пройти повз краєвиди, які нагадали їм український Крим.
«Літодіти», — лаконічно підписала світлини Джамала.
У коментарях під дописом підписники захопилися не лише сімейною атмосферою, а й місцем, де відпочиває виконавиця. Чимало користувачів написали, що пейзажі Кастелорізо дуже схожі на кримське узбережжя, а сама добірка викликала теплі спогади про український півострів. Інші ж засипали артистку компліментами та побажаннями гарної відпустки.
«Дуже схоже на Крим»
«Які неймовірні краєвиди»
«Такі теплі та щирі фото»
Нагадаємо, нещодавно Джамала ніжно привітала середнього сина з 6-річчям і показала рідкісні фото з усією родиною.