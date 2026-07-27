ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
230
Час на прочитання
1 хв

Джамала гайнула за кордон та показала світлини з трьома синами-красунчиками на острові в Греції

Шанувальники в Мережі заговорили про Крим.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
Коментарі
Джамала

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Українська співачка Джамала поділилася новою серією атмосферних світлин із літньої відпустки.

Цього разу артистка разом із трьома синами — 8-річним Еміром, 6-річним Селімом і 2-річним Алімом — побувала на грецькому острові Кастелорізо. У Instagram вона показала кадри з пляжу, прогулянок вузькими вуличками та біля старовинної фортеці. Співачка також продемонструвала стильні літні образи й ніжні моменти з дітьми. Шанувальники не змогли пройти повз краєвиди, які нагадали їм український Крим.

«Літодіти», — лаконічно підписала світлини Джамала.

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала з дітьми / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала з дітьми / © instagram.com/jamalajaaa

У коментарях під дописом підписники захопилися не лише сімейною атмосферою, а й місцем, де відпочиває виконавиця. Чимало користувачів написали, що пейзажі Кастелорізо дуже схожі на кримське узбережжя, а сама добірка викликала теплі спогади про український півострів. Інші ж засипали артистку компліментами та побажаннями гарної відпустки.

  • «Дуже схоже на Крим»

  • «Які неймовірні краєвиди»

  • «Такі теплі та щирі фото»

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала з сином / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала з сином / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Нагадаємо, нещодавно Джамала ніжно привітала середнього сина з 6-річчям і показала рідкісні фото з усією родиною.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
230
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie