Ірина Білик ощасливила доньку Зіброва особливим подарунком й показалася вдома у співака

Павло Зібров та Ірина Білик / © instagram.com/pavlo_zibrov

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Український співак Павло Зібров уперше за тривалий час зустрівся з Іриною Білик й розповів про особливий подарунок від неї.

Так, зірки зібралися разом у заміському будинку артиста. На тлі його маєтку вони потішили шанувальників радісною новиною. Відтепер у Павла Миколайовича на одного члена родини побільшало. І все тому, що днями Ірина Білик подарувала йому чотиримісячного песика — той-пуделя Нану.

За словами виконавця, маленький пухнастик вже познайомився з його вівчаркою Джессі, яку він теж отримав як подарунок від родини на день народження. Обидва цуценяти одразу взялися бавитися на галявині поблизу будинку й адаптуватися до нового життя у зірковій родині.

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Павло Зібров з Іриною Білик / © instagram.com/pavlo_zibrov

«Кажуть, ми з Ірою — куми. Раніше це були лише розмови, а тепер — майже правда. Після прогулянок із Джессі Іра вирішила, що не лише на подвір’ї, а й удома має бігати маленьке пухнасте щастя. Так у нашій родині з’явилося ще одне диво — той-пудель Нана! Тепер у нашій родині стало ще більше любові, радості й веселих пригод!» — написав Павло Миколайович.

Собаки Павла Зіброва / © instagram.com/pavlo_zibrov

На появу пухнастого щастя відреагувала й дружина співака Марина Зіброва. У своєму коментарі під дописом вона уточнила, що Нана стала улюбленицею саме їхньої доньки Діани, яка після розриву з нареченим живе у батьківському будинку під Києвом. Своєю чергою Павло Миколайович уже показав їхнє миле спільне фото.

«Як довго доня чекала на такий подарунок! Майже все життя, але подолати алергію вдалося тільки цього року! Дякую, Ірусю!» — замилувала дружина зірки.

Діана Зіброва з песиком / © instagram.com/pavlo_zibrov

Нагадаємо, нещодавно Діана Зіброва розійшлася зі своїм нареченим-бізнесменом. Редакція сайту ТСН.ua ділилася історією їхнього кохання та чому вони вирішили поставити крапку після 10 років разом.

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