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До України суне аномальна спека: у яких областях різко потеплішає, а де падатиме дощ — прогноз погоди
Останній тиждень липня принесе до України дощі з градом та шквалами, після чого прийде спека до +35°C.
Тридцятиградусна спека та дощі — останній тиждень липня принесе до України мінливу та нестійку погоду.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Початок тижня: зливи, град та шквали
У понеділок у західних областях очікуються короткочасні грозові дощі. Місцями опади можуть бути значними — із градом та сильними поривами вітру.
У вівторок уночі синоптики прогнозують дощі у центральних та північних областях. Удень помірні опади у супроводі грози та шквалів накриють східні, центральні та південно-східні регіони України.
Друга половина тижня: відступ фронту та спека до +35°C
А вже від середини тижня атмосферний фронт остаточно відступить.
Від середи по всій території України переважатиме суха погода. Температура повітря підвищиться до по-справжньому літніх показників: стовпчики термометрів удень підніматимуться подекуди до +35°C.
Спекотними та сонячними будуть і перші серпневі вихідні.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 12:00 ОНЛАЙН 27 ЛИПНЯ | УДАРИ на СВІТАНКУ! ПУТІН облажався! ЕВАКУАЦІЯ з ФРАНЦІЇ