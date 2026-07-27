В Україні зміниться погода

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Тридцятиградусна спека та дощі — останній тиждень липня принесе до України мінливу та нестійку погоду.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Початок тижня: зливи, град та шквали

У понеділок у західних областях очікуються короткочасні грозові дощі. Місцями опади можуть бути значними — із градом та сильними поривами вітру.

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У вівторок уночі синоптики прогнозують дощі у центральних та північних областях. Удень помірні опади у супроводі грози та шквалів накриють східні, центральні та південно-східні регіони України.

Друга половина тижня: відступ фронту та спека до +35°C

А вже від середини тижня атмосферний фронт остаточно відступить.

Від середи по всій території України переважатиме суха погода. Температура повітря підвищиться до по-справжньому літніх показників: стовпчики термометрів удень підніматимуться подекуди до +35°C.

Спекотними та сонячними будуть і перші серпневі вихідні.

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▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 12:00 ОНЛАЙН 27 ЛИПНЯ | УДАРИ на СВІТАНКУ! ПУТІН облажався! ЕВАКУАЦІЯ з ФРАНЦІЇ

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