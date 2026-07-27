Призначення легенди "Мілана" тренером збірної Італії зірвалося через його зв'язки з росіянами

Андреа Пірло / © Associated Press

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Призначення легендарного ексфутболіста "Мілана" та "Ювентуса" Андреа Пірло на посаду головного тренера збірної Італії, яку раніше відмовився очолити Хосеп Гвардіола, зірвалося через його зв'язки з російською букмекерською компанією.

Про це повідомляє Sky Sport.

47-річний італійський фахівець був головним кандидатом на посаду керманича "Скуадри Адзурри", але переговорний процес щодо його призначення призупинено, а заплановані на 27 липня зустрічі представників тренера з Федерацією футболу Італії скасовані.

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Поїздки Пірло до країни-терористки та статус амбасадора одного з тамтешніх букмекерів викликали обурення, як у ЗМІ, так і серед італійських політиків.

Сам Андреа намагався виправдатися за співпрацю з російським букмекером, опублікувавши відповідну заяву в соціальних мережах.

"Останніми днями я з великим жалем спостерігав за дискусією, яка розгорнулася навколо мого імені та можливості обійняти посаду головного тренера національної збірної Італії. З поваги до інституцій, Федерації та всіх залучених людей я досі вирішував зберігати мовчання. Однак вважаю за необхідне прояснити деякі моменти.

Протягом своєї кар'єри — спочатку як футболіст, а тепер як тренер — я завжди працював у повній відповідності до законів країн, де перебував, та умов підписаних мною контрактів. Професійна співпраця, яка стала предметом нещодавніх суперечок, виникла в межах моєї роботи в Об'єднаних Арабських Еміратах і має виключно комерційний та спортивний характер.

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Надавати цій співпраці політичного значення означає приписувати мені переконання, яких я ніколи не висловлював і які мені не властиві.

Хочу подякувати Мальдіні та Леонардо за повагу й довіру, які вони мені продемонстрували. Я знаю про їхню компетентність, серйозність і любов, яку вони завжди присвячували італійському футболу.

Мені шкода, що спортивне рішення так швидко перетворилося на публічне протистояння, у межах якого моїй особі почали приписувати значення та наміри, які мені не властиві.

Любов до Італії не залежить від посади. Вона є частиною моєї історії, моєї ідентичності та завжди залишатиметься зі мною", — написав Пірло.

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Пірло протягом кар'єри футболіста грав за "Брешію", "Інтер", "Реджину", "Мілан", "Ювентус" і "Нью-Йорк Сіті". Він шість разів ставав чемпіоном Італії та двічі вигравав Лігу чемпіонів.

За збірну Італії провів 116 матчів і забив 13 голів. Разом з національною командою Андреа переміг на чемпіонаті світу-2006.

У ролі тренера Пірло очолював "Ювентус" та "Сампдорію", турецький "Карагюмрюк", а від липня 2025 року працює з ФК "Юнайтед" у чемпіонаті ОАЕ.

Раніше повідомлялося, що інший видатний італійський футболіст Франческо Тотті приїхав до Москви і оскандалився цинічною заявою.

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