Довбик знайшов собі новий клуб — де продовжить кар'єру форвард "Роми"

Артем Довбик / © Associated Press

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Український форвард італійської "Роми" Артем Довбик змінює клубну прописку.

29-річний українець продовжить кар'єру в італійській "Болоньї", повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, Довбик виступатиме за "Болонью" на правах оренди — клуби вже домовилися про перехід. Оренда Артема розрахована до літа 2027 року.

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Перехід Довбика безпосередньо пов'язаний із трансфером Сантьяго Кастро, який вирушить у зворотному напрямку.

Очікується, що уже у вівторок, 28 липня, Артем пройде медобстеження та буде представлений гравцем "Болоньї".

Перехід Довбика до "Болоньї" також підтверджує інший авторитетний інсайдер Ніколо Скіра. За його інформацією, сторони досягли домовленості щодо оренди українського футболіста.

Угода передбачає, що частину зарплати форварда продовжить виплачувати римський клуб. За даними джерела, Довбик отримує 3,5 млн євро на рік.

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Раніше Фабріціо Романо повідомляв, що вирішальну роль у рішенні Артема перейти до "Болоньї" відіграв головний тренер команди Доменіко Тедеско. Фахівець провів розмову з Довбиком та переконав його.

Довбик перейшов до римського клубу у серпні 2024 року з "Жирони" за 30,5 млн євро. Його контракт розрахований до літа 2029 року.

Минулого сезону Довбик забив 3 голи та віддав 2 асисти у 18 матчах за "Рому" в усіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що український півзахисник Руслан Малиновський залишив "Дженоа" і став гравцем турецького "Трабзонспора".

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Також ми розповідали, що український футболіст Олександр Зінченко залишив нідерландський "Аякс".

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