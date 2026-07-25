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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
122
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Воротар збірної Кабо-Верде Возінья знайшов собі новий клуб

Голкіпер, який став одним з головних відкриттів ЧС-2026, виступатиме у чемпіонаті Чилі.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Возінья

Возінья / © Associated Press

Воротар збірної Кабо-Верде Возінья, який завдяки своєму яскравому перфомансу на чемпіонаті світу-2026 став найпопулярнішим голкіпером світу в Instagram, знайшов собі новий клуб.

Як повідомляє Reuters, 40-річний Возінья продовжить кар'єру в чилійському "Коло-Коло".

"Возінья стане гравцем "Коло-Коло". Найближчими днями він прибуде до Чилі, пройде медичне обстеження, після чого ми офіційно представимо його на "Монументалі"", — сказав президент клубу Анібаль Моса.

Останнім клубом Возіньї був "Шавеш", який виступає у другому дивізіоні чемпіонату Португалії. Після завершення сезону-2025/26 голкіпер залишив клуб і вже під час ЧС-2026 перебував у статусі вільного агента.

За підсумками турніру вболівальники включили Возінью до символічної збірної ЧС-2026 за версією ФІФА.

"У спортивному плані ми бачили виступ Возіньї на чемпіонаті світу. Він воротар, який має якості, щоб бути тут, у "Коло-Коло". Очевидно, що справа не лише в маркетингу. Він у чудовій формі та заслуговував на цей перехід, тому ми його й запросили. Він гравець з такою великою репутацією у світі, і це також цікавить нас, бо це ставить наш клуб у центр уваги", — резюмував президент "Коло-Коло".

На ЧС-2026 Возінья провів чотири матчі, у двох з яких зберіг свої ворота "сухими", зокрема в поєдинку проти майбутніх чемпіонів світу Іспанії (0:0).

Возінья розпочав професійну кар'єру на батьківщині в Кабо-Верде, після чого виступав за клуби Анголи, Молдови, Португалії, Кіпру та Словаччини. Найдовше воротар захищав кольори кіпрського АЕЛа, з яким 2019 року виграв Кубок Кіпру.

За національну збірну Кабо-Верде він дебютував 2012 року та провів 94 матчі.

Раніше повідомлялося, що Аргентина подасть судові позови через кампанію дезінформації під час ЧС-2026.

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Дата публікації
Кількість переглядів
122
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