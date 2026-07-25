Нові вимоги Путіна: Марія Золкіна розповіла про плани Кремля щодо майбутніх переговорів

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В інтерв’ю відомій ультраправій блогерці і прихильниці Трампа Лорі Лумер, яка цими днями була в Києві, Володимир Зеленський заявив, що президент США нарешті зрозумів, хто не хоче зупиняти війну. За його словами, перемир’я є кращою альтернативою, ніж 10-20 років нескінченної війни. Український президент готовий підписати мирну угоду з Росією в Овальному кабінеті або резиденції Трампа в Мар-а-Лаго.

У вівторок, 28 липня, Зеленський зустрінеться з Трампом у Вашингтоні. Джерела Reuters переконують, що українські та американські посадовці обговорювали режим припинення вогню в повітрі. Це мають передати російській стороні, яка вже неодноразово відкидала подібні пропозиції. Однак багато хто вважає, що Кремль може пом’якшити свою позицію в умовах дієвих далекобійних ударів України.

Зеленський сподівається на відновлення переговорів у трикутнику США-Україна-Росія до осені. Остання зустріч у такому форматі була ще в лютому до початку чергової війни США та Ізраїлю проти Ірану. Протягом цього часу Москва повторювала, що готова до політико-дипломатичного врегулювання. Водночас у Кремлі постійно нагадували про домовленості Трампа та Путіна на Алясці, називаючи це «духом Анкоріджа» (вимога Путіна щодо виходу Сил оборони України з Донбасу — Ред.), який у Вашингтоні вважають «мертвим».

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Про перспективи відновлення переговорів з Росією, вимоги Путіна та нову позицію Трампа ТСН.ua розпитав у Марії Золкіної, голови напрямку «Регіональна безпека і дослідження конфліктів» Фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва», асоційованої дослідниці LSE Ideas, головного аналітичного центру з питань зовнішньої політики при Лондонській школі економіки.

Таємна зустріч у Баку

Цього тижня президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що в липні в Баку відбулася таємна зустріч колишніх німецьких та російських посадовців для пошуку шляхів завершення війни. При цьому уряд ФРН не санкціонував ці переговори. Кремль від коментарів утримався. Все це відбувається під час спроб Києва активізувати переговори в трикутнику США-Україна-Росія, в тому числі з залученням європейців.

Марія Золкіна переконує, що в зустрічі німців з росіянами в Баку точно не варто шукати зради. Позиція України в переговорах за вагою настільки серйозна, що навіть у контактах, які відбуваються без українських представників не може апріорі бути нічого, що потім трансформується в реальні домовленості, які не будуть враховувати інтересів України.

«Саме тому, коли з росіянами контактує, наприклад, Антоніу Кошта (президент Європейської ради — Ред.), про що в свій час навіть не були повідомлені ключові країни-лідери ЄС, чи зараз німці, причому теж не на найвищому рівні, це треба сприймати як дуже робочі, проте необов’язково пов’язані з реальними наслідками та переговорами контакти», — наголошує голова напрямку «Регіональна безпека і дослідження конфліктів» Фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва».

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За її словами, це зовсім не означає, що в цьому треба обов’язково бачити спробу домовитися за спиною України. Зустріч німців з росіянами варто розглядати в тому самому контексті, що й намагання ЄС визначитися, хто та як міг би вести розмову з росіянами, якщо цим на оперативному рівні не будуть займатися американці.

Переговори Рубіо та Лаврова

Також цього тижня в Манілі відбулася зустріч держсекретаря США Марко Рубіо з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Й поки американський посадовець наголошував, що «зусилля Анкоріджа не спрацювали», тож доведеться знайти нові пропозиції та ідеї для настання миру, «дипломат» Путіна цинічно наголошував на «неприпустимості постачання Україні зброї».

Проте Марія Золкіна також не радить надавати цьому контакту особливої ваги. Водночас, для позицій сторін він може значити більше, ніж нічого. Експертка підкреслює, що до відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони та перестановок в українському уряді стало абсолютно очевидним (й дуже важливо, що це було не враження, яке Україна хотіла створити, а реальна ситуація на фронті) сповільнення просування росіян, перерізання російської логістики та успішні далекобійні удари України.

«Тобто, тимчасова тактична перевага України (не стратегічна, звичайно) виглядала доконаним фактом для всіх, в тому числі й для американців. Це був шанс, щоб примусити росіян принаймні повернутися до якоїсь більш менш конструктивної, дієвої розмови. Натомість зараз цей шанс закривається. Й багато в чому саме через вибух внутрішньополітичних розбірок. Замість тихої перестановки в уряді ми отримали внутрішньополітичну реакцію частини суспільства, нерозуміння громадянами дій президента під час війни щодо міністра оборони», — наголошує асоційована дослідниця LSE Ideas.

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Вікно можливостей закривається

Марія Золкіна попереджає, що внутрішньополітична турбулентність в Україні та переналаштування Міноборони на нову команду неминуче впливатимуть на дипломатичну перевагу України, яка є наслідком переваги на фронті з масованими ударами по росіянам. Перерізання російської логістики й далекобійні удари дають ефект тільки тоді, коли це відбувається масовано й протягом того періоду часу, коли росіяни не можуть відновитися.

«Хто б зараз, чи Євген Хмара (в.о. міністра оборони — Ред.), чи хтось інший не займався від імені Міноборони забезпеченням армії, вже налагоджений механізм виробництва, замовлень, закупівель та наповнення складів, як і у випадку будь-якої зміни керівництва, стає на паузу. Якщо зараз відбувається зменшення інтенсивності наших ударів через елементарний брак вироблених і закуплених дронів, то ефект попередніх місяців, який давав Україні дипломатичну перевагу, очевидно, буде зменшений», — пояснює експертка.

Тому, за її словами, це дуже коротке вікно, коли росіян можна було б притиснути до стінки, фактично вже зараз закривається. І росіяни це відчули. Є ще другий фактор — відновлення американо-іранської війни. А це значить, що шансів отримати «петріоти» буде ще менше. Росіяни це теж розуміють.

Нові вимоги росіян

За сукупністю вищенаведених факторів, за словами Марії Золкіної, росіяни відчули, що можна не входити в переговори, перечекати, тим часом просто розстрілювати українські міста через брак «петріотів» і чекати зими, коли ситуація з ППО в Україні не покращиться, натомість наслідки будуть значно більш серйозними.

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«Думаю, саме це росіяни зараз і ставлять за мету. Тому переговори між Рубіо і Лавровим треба сприймати як контакт, щоб засвідчити позицію росіян, що вони в переговори не входять, будуть чекати кілька місяців, посилювати свої повітряні удари по Україні, сподіваючись, що за пару місяців від ефекту тимчасової української тактичної переваги нічого не залишиться», — вважає експертка.

Водночас, за її словами, є дуже важливий момент. І росіяни, і американці наголошують, що від «духу Анкоріджа» нічого не залишилося. Якраз тут і треба шукати обриси майбутніх вимог росіян. Це означає, що на наступну більш менш серйозну зустріч, яка відбудеться не раніше кінця осені або й взимку, росіяни приїдуть з вже новими вимогами, які справлятимуть враження, як вони сподіваються, останнього шансу на тлі найгіршої зими через брак антибалістики в розпорядженні України. Плюс протягом наступних півроку росіяни сподіваються знищити військовим чином слов’янсько-краматорську агломерацію, щоб питання контролю над Донбасом саме собою відпало.

«Якщо Україна через бюрократичні проволочки з Міноборони не зможе забезпечити ЗСУ достатньою кількістю вироблених і закуплених дронів, щоб тримати росіян в логістичній ізоляції на тимчасово окупованих територіях, план росіян відновитися, поновити логістичні шляхи, поповнити запаси, натиснути на слов’янсько-краматорську агломерацію та в цей час тероризувати українців через брак антибалістики повітряними ударами, матиме шанс. Тоді вони вийдуть на переговори вже з новими вимогами. Що це будуть за вимоги? Це відкрите питання», — підсумувала Марія Золкіна.

Дата публікації 22:30, 24.07.26 Кількість переглядів 31 Путіну готують бунт? Удар у найболючіше місце РФ! Росіяни збирають склади по шматочках!

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