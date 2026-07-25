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Новий прем’єр задекларував мільйонні виплати від «Нафтогазу»: з чого склалася сума
Стало відомо, яку частину суми йому виплатили за невикористану відпустку, а яку — за відрядження.
Прем’єр-міністр України Сергій Корецький задекларував майже 2,8 мільйона гривень компенсації за невикористану відпустку та оплати відрядження від НАК «Нафтогаз України».
Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій.
Згідно з повідомленням про суттєві зміни в майновому стані, 16 липня Корецький отримав від компанії 2 395 719 гривень компенсації за невикористану відпустку.
Ще 366 960 гривень йому виплатили як оплату відрядження. Загальна сума задекларованих виплат становила 2 762 679 гривень.
За підсумками 2025 року Корецький на посаді голови «Нафтогазу» задекларував 32,3 мільйона гривень доходів.
Нагадаємо, Верховна Рада у четвер, 16 липня, ухвалила рішення про призначення Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра України.
Експерти називають Корецького сильним виконавцем і керівником. Він був гендиректором WOG, має досвід в «Укрнафті» та «Нафтогазі», але його називають «темною конячкою», бо він не з політичного кола.
Що відомо про прем’єр-міністра, його кар’єру та цікаві факти з життя — читайте у матеріалі ТСН.ua.