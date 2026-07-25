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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Новий прем’єр задекларував мільйонні виплати від «Нафтогазу»: з чого склалася сума

Стало відомо, яку частину суми йому виплатили за невикористану відпустку, а яку — за відрядження.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
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Сергій Корецький

Сергій Корецький / © Фото з відкритих джерел

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький задекларував майже 2,8 мільйона гривень компенсації за невикористану відпустку та оплати відрядження від НАК «Нафтогаз України».

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій.

Згідно з повідомленням про суттєві зміни в майновому стані, 16 липня Корецький отримав від компанії 2 395 719 гривень компенсації за невикористану відпустку.

Ще 366 960 гривень йому виплатили як оплату відрядження. Загальна сума задекларованих виплат становила 2 762 679 гривень.

Декларація Сергія Корецького. / © Єдиний державний реєстр декларацій

Декларація Сергія Корецького. / © Єдиний державний реєстр декларацій

За підсумками 2025 року Корецький на посаді голови «Нафтогазу» задекларував 32,3 мільйона гривень доходів.

Нагадаємо, Верховна Рада у четвер, 16 липня, ухвалила рішення про призначення Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра України.

Експерти називають Корецького сильним виконавцем і керівником. Він був гендиректором WOG, має досвід в «Укрнафті» та «Нафтогазі», але його називають «темною конячкою», бо він не з політичного кола.

Що відомо про прем’єр-міністра, його кар’єру та цікаві факти з життя — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Дата публікації
Кількість переглядів
101
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