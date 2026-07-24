Терехов в інтерв’ю The Telegraph: головним пріоритетом держави має стати боротьба з бідністю

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Про це він заявив в інтерв’ю британському виданню The Telegraph.

«На жаль, сьогодні однією з найбільших проблем в Україні є бідність. Статистика говорить сама за себе: фактично кожен третій українець живе на межі бідності. І це не просто цифри. Це люди, які щодня приходять до магазину й змушені обирати, що купити — ліки чи хліб. Люди не мають стояти перед таким вибором», — наголосив Терехов.

За його словами, навіть в умовах повномасштабної війни держава повинна створювати умови для гідного життя громадян: забезпечувати можливість працювати, отримувати достойну заробітну плату та купувати найнеобхідніше. Особливої підтримки, зазначив він, потребують жителі прифронтових міст і громад.

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Терехов також повідомив, що Асоціація прифронтових міст і громад уже підготувала пакет законодавчих ініціатив, спрямованих на підвищення доходів населення, збільшення пенсій і заробітних плат, а також посилення соціальної підтримки.

«Ми пропонуємо зупинити подальше зростання цін на продукти першої необхідності шляхом запровадження зниженої ставки ПДВ на соціальну групу товарів. Окреме питання — вартість пального. Держава має регулювати ціни на бензин, адже пальне сьогодні є значною складовою собівартості практично кожного товару», — зазначив Ігор Терехов.

Також він наголосив на необхідності системної підтримки української економіки, страхування воєнних ризиків для бізнесу та запровадження диференційованої державної політики щодо тилових і прифронтових громад.

«У центрі всіх державних рішень має залишатися людина. Саме підтримка людей сьогодні повинна бути головним пріоритетом держави», — резюмував Ігор Терехов.

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