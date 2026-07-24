Трагедія на Київщині: як Сили оборони відбивали атаку по виставці

Росія застосувала Іскандери та рекордну кількість дронів / © ТСН.ua

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Вдень ворог завдав підступного ракетного удару по двох регіонах України, а також організував масштабний наліт ударних безпілотників. Внаслідок влучання балістики у Бучанському районі на Київщині є загиблі та постраждалі серед мирного населення.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Атака балістикою на Київщину

Близько пів на дванадцяту дня російська армія випустила три балістичні ракети типу «Іскандер-М» або С-400 з північного напрямку. Завдяки оперативній реакції українських військових одну з ракет українській ППО вдалося успішно перехопити.

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На жаль, дві інші ворожі цілі прорвали захист та влучили безпосередньо на території Бучанського району.

Удар по Одеській області

Майже одночасно з обстрілом столичного регіону, близько 11:45, окупанти спрямували свою зброю на південь країни. Цього разу ворог використав дві надзвукові протикорабельні ракети «Онікс», які були запущені з території тимчасово окупованого Криму.

Завдяки активній та професійній протидії Сил оборони України ці небезпечні ракети не змогли досягти своїх цілей на території Одещини.

Масований наліт безпілотників

Окрім ракетного терору, в українському небі фіксувалася надзвичайно висока активність ворожих безпілотних літальних апаратів. Загалом радіотехнічні війська виявили 95 засобів повітряного нападу.

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У проміжку між сьомою ранку та половиною п’ятої вечора російські війська запустили понад дев’яносто дронів, причому понад третину з них були реактивними.

Попри складні умови та масованість атаки, українським зенітникам та підрозділам радіоелектронної боротьби вдалося ефективно очистити повітряний простір.

«В результаті бойової роботи (станом на 16.30) протиповітряною обороною збито/подавлено 81 ворожий БпЛА», — повідомили у відомстві.

«Просимо не нехтувати безпекою, стежити за повідомленнями з офіційних джерел та перебувати в укриттях під час повітряної тривоги, особливо коли є загроза балістики», — закликали військові.

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Удар по полігону з виставкою на Київщині — що відомо

Нагадаємо, 24 липня російська армія завдала ракетного удару по полігону на Київщині, де проводилася виставка озброєння. Внаслідок атаки є загиблі та десятки травмованих, зафіксовано руйнування. Інформацію підтвердили засновник компанії First Contact Валерій Боровик та Українська рада зброярів.

Наразі триває рятувальна операція після удару російської ракети по полігону. Кількість загиблих зросла до 10 осіб, поранення дістали 100 людей.

У соцмережах зазначають, що анонс заходу перебував у вільному доступі і Інтернеті. Ексрадник міністра оборони Сергій Стерненко наголосив, що подібні заходи під час війни ігнорують загрозу ворожої розвідки та агентури.

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