Удар по полігону під Києвом: Ігнат розповів деталі і попередив про нову загрозу найближчими днями

Вибух / © Суспільне

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Російські війська під час денної атаки застосували балістичні ракети з північного напрямку, а також запустили ракети «Онікс» по південних регіонах України.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За словами Ігната, відбувся удар швидкісною балістичною ракетою з північного напрямку. Після цього війська РФ застосували ракети «Онікс» по півдню країни, але, як зазначив представник Повітряних сил, вони своїх цілей не досягли.

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Представник Повітряних сил наголосив, що загроза нових атак зберігається. Він пояснив, що противник накопичив певну кількість ракет, тому закликав українців найближчими днями максимально реагувати на сигнали повітряної тривоги. Ігнат також підкреслив, що балістичні ракети є дуже швидкими та становлять серйозну небезпеку.

«Уже обговорюють, що там певні заходи проводились і так далі. Це, я думаю, правоохоронці там і компетентні служби розберуться з цим питанням», — зазначив Ігнат.

Водночас він нагадав, що в Збройних силах давно заборонено проводити публічні заходи та допускати великі скупчення людей з міркувань безпеки.

«І про це потрібно пам’ятати і всім цивільним, тому що ми країна в війні і дотримуватись цих вимог потрібно», — додав Ігнат.

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Удар по полігону в Київській області — останні новини

Нагадаємо, вдень 24 липня російська армія завдала балістичного удару по території Київської області. За попередньою інформацією Київської ОВА, ракета влучила по території приватного полігону в Бучанському районі, де відбувалися заходи.

Засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact Валерій Боровик заявив, що удар, ймовірно, був завданий по полігону, де проходила виставка озброєння. Цю інформацію також прокоментувала Українська рада зброярів, повідомивши, що під ракетний удар потрапила локація, де перебували представники української оборонної індустрії.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок удару загинули шестеро людей, ще десятки дістали поранення. Водночас президент не уточнив, по якому саме об’єкту росіяни завдали удару. Рятувальна операція на місці атаки триває.

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