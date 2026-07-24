Росіяни вдарили по полігону на Київщині: 10 загиблих, 100 поранених

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Російські війська завдали удару по одному з українських полігонів, де проходила виставка оборонної продукції. За останніми даними, 10 загиблих та 100 поранених.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.

«Росія вкотре завдала ракетного удару по Київщині. Загинуло 10 осіб, ще близько 100 людей отримали поранення різного ступеня важкості.

Дані уточнюються. За фактом цього воєнного злочину Офіс Генерального прокурора здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ст. 438 Кримінального кодексу України», — зазначив він.

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Що відомо про удар — останні новини

Президент України Володимир Зеленський заявив про шістьох загиблих та десятки постраждалих внаслідок російського удару балістикою по Київській області у п’ятницю, 24 липня.

У повідомленні Зеленського сказано, що рятувальна операція триває.

«Станом на зараз відомо про десятки постраждалих. Відомо також, що, на жаль, шестеро людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким», — написав президент і додав, що з’ясовуються усі обставини трагедії.

Зеленський не уточнив, куди саме влучили російські балістичні ракети.

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Засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact та військовий Валерій Боровик раніше заявляв, що російські війська завдали удару по одному з українських полігонів, де відбувалася виставка оборонної продукції. Унаслідок атаки є загиблі та руйнування.

Згодом Українська рада зброярів підтвердила удар по виставці, де були представники оборонної індустрії, та заявила, що не була організатором заходу.

Близько 11:30 Повітряні сили ЗСУ попередили про балістичні ракети курсом на Київ, у столиці пролунала серія вибухів, повідомлялося про роботу ППО.

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