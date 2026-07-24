Россияне ударили по полигону в Киевской области: 10 погибших, 100 раненых

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Российские войска нанесли удар по одному из украинских полигонов в Киевской области, где проходила выставка оборонной продукции. По последним данным, 10 погибших и 100 раненых.

Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко.

«Россия в очередной раз нанесла ракетный удар по Киевщине. Погибли 10 человек, еще около 100 человек получили ранения разной степени тяжести. Данные уточняются. По факту этого военного преступления Офис Генерального прокурора осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству по ст. 438 Уголовного кодекса Украины», - отметил он.

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Удар РФ по полигону — последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о шести погибших и десятках пострадавших в результате российского удара баллистикой по Киевской области в пятницу, 24 июля.

В сообщении Зеленского говорится, что спасательная операция продолжается.

«По состоянию на данный момент известно о десятках пострадавших. Известно также, что, к сожалению, шесть человек погибли. Мои соболезнования родным и близким», — написал президент и добавил, что выясняются все обстоятельства трагедии.

Зеленский не уточнил, куда попали российские баллистические ракеты.

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Основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact и военный Валерий Боровик ранее заявлял, что российские войска нанесли удар по одному из украинских полигонов, где проходила выставка оборонной продукции. В результате атаки погибли и разрушения.

Впоследствии Украинский совет оружейников подтвердил удар по выставке, где находились представители оборонной индустрии, и заявил, что не был организатором мероприятия.

Около 11:30 Воздушные силы ВСУ предупредили о баллистических ракетах курсом на Киев, в столице прозвучала серия взрывов, сообщалось о работе ПВО.

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