Расстрел украинского военнопленного на Донетчине: Лубинец обратился к ООН и МККК

Омбудсман Дмитрий Лубинец / © ТСН

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Российские оккупанты в очередной раз цинично нарушили международное гуманитарное право, расстреляв украинского военнопленного в Донецкой области. Омбудсман Дмитрий Лубинец уже обратился с официальными письмами к ООН и Международному комитету Красного Креста.

Об этом уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека сообщил в Сети.

Лубинец заявил, что казнь украинского военнопленного является грубым нарушением международного гуманитарного права и тяжким международным преступлением.

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«Для России плен — это не гарантия жизни, а место допросов, пыток и казней», — отметил он.

Омбудсман сообщил, что уже направил официальные письма в МККК и ООН. По его словам, такие преступления должны быть должным образом задокументированы, а виновные — понести самое строгое наказание.

Также Лубинец призвал граждан, ставших свидетелями или имеющих какую-либо информацию о нарушении прав украинцев или казни военнослужащих, немедленно сообщать об этом по «горячей линии» омбудсмана по номеру 1678 и правоохранительным органам.

Чиновник подчеркнул, что любая такая информация может помочь в расследовании военных преступлений и привлечении виновных к ответственности.

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Напомним, Офис генпрокурора начал расследование расстрела украинского военнопленного в Донецкой области. По данным следствия, 13 июля у села Ялта оккупанты взяли в плен бойца ВСУ и после допроса по приказу командира расстреляли его. Убийство пленных является тяжким международным преступлением и грубым нарушением Женевских конвенций.

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