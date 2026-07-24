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Расстрел украинского военнопленного на Донетчине: Лубинец обратился к ООН и МККК
Украина требует немедленного расследования и наказания виновных в казни пленного бойца ВСУ.
Российские оккупанты в очередной раз цинично нарушили международное гуманитарное право, расстреляв украинского военнопленного в Донецкой области. Омбудсман Дмитрий Лубинец уже обратился с официальными письмами к ООН и Международному комитету Красного Креста.
Об этом уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека сообщил в Сети.
Лубинец заявил, что казнь украинского военнопленного является грубым нарушением международного гуманитарного права и тяжким международным преступлением.
«Для России плен — это не гарантия жизни, а место допросов, пыток и казней», — отметил он.
Омбудсман сообщил, что уже направил официальные письма в МККК и ООН. По его словам, такие преступления должны быть должным образом задокументированы, а виновные — понести самое строгое наказание.
Также Лубинец призвал граждан, ставших свидетелями или имеющих какую-либо информацию о нарушении прав украинцев или казни военнослужащих, немедленно сообщать об этом по «горячей линии» омбудсмана по номеру 1678 и правоохранительным органам.
Чиновник подчеркнул, что любая такая информация может помочь в расследовании военных преступлений и привлечении виновных к ответственности.
Напомним, Офис генпрокурора начал расследование расстрела украинского военнопленного в Донецкой области. По данным следствия, 13 июля у села Ялта оккупанты взяли в плен бойца ВСУ и после допроса по приказу командира расстреляли его. Убийство пленных является тяжким международным преступлением и грубым нарушением Женевских конвенций.