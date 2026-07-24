Россияне казнили пленного бойца ВСУ: детали от прокуратуры

Российский военный / © Associated Press

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Российские оккупанты в очередной раз нарушили Женевские конвенции, казнив украинского военнопленного в Донецкой области. По этому факту правоохранители уже приступили к досудебному расследованию военного преступления.

Об этом сообщил Офис генпрокурора Украины.

По данным следствия, 13 июля вблизи села Ялта Комарской сельской громады российские захватчики взяли в плен военнослужащего ВСУ. После допроса один из оккупантов приказал убить украинского защитника, после чего другой военный расстрелял его из огнестрельного оружия.

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При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления, которое привело к гибели человека.

Правоохранители проводят неотложные следственные и розыскные действия, чтобы установить все обстоятельства происшествия, а также идентифицировать российских оккупантов, причастных к преступлению.

«Убийство пленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление», — отметили в Офисе генпрокурора.

Напомним, в апреле россияне расстреляли четырех безоружных украинских военнопленных из отдельной механизированной бригады ВСУ вблизи поселка Ветеринарное в Харьковской области. Преступление случилось во время объявленного самой Россией пасхального перемирия.

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