Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 25 июля

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 25 июля?

Луна рассказывает

День, когда обязательно нужно делать добро: помогать, дарить подарки, даже если речь идет о небольших сувенирах — главное, дарить их с учетом увлечений и интересов того, кому они предназначены.

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Луна рекомендует

Любое добро, сделанное в этот день, обязательно вернется к нам бумерангом, впрочем, зла это тоже касается, поэтому необходимо тщательно взвешивать свои слова и поступки — они будут иметь далеко идущие последствия. Вопрос — профессионального или житейского свойства, — ответа на который у нас пока нет, необходимо задать не окружающим, которые смыслят в этом деле не больше, чем мы, а Вселенной: она даст знак, как поступить.

Луна предостерегает

Не стоит реагировать на колкости и критические замечания, которые сегодня могут отпускать близкие люди: в конце концов, давние и прочные отношения с ними гораздо важнее мелочных обид.

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