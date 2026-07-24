- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 112
- Время на прочтение
- 2 мин
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 25 июля
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 25 июля?
Луна рассказывает
День, когда обязательно нужно делать добро: помогать, дарить подарки, даже если речь идет о небольших сувенирах — главное, дарить их с учетом увлечений и интересов того, кому они предназначены.
Луна рекомендует
Любое добро, сделанное в этот день, обязательно вернется к нам бумерангом, впрочем, зла это тоже касается, поэтому необходимо тщательно взвешивать свои слова и поступки — они будут иметь далеко идущие последствия. Вопрос — профессионального или житейского свойства, — ответа на который у нас пока нет, необходимо задать не окружающим, которые смыслят в этом деле не больше, чем мы, а Вселенной: она даст знак, как поступить.
Луна предостерегает
Не стоит реагировать на колкости и критические замечания, которые сегодня могут отпускать близкие люди: в конце концов, давние и прочные отношения с ними гораздо важнее мелочных обид.
Читайте также:
Полнолуние в Водолее 29 июля 2026 года: что нас ждет в это время
Первая декада августа 2026 года: астролог рассказала, почему это опасный период для Украины
Кармическая петля второй половины 2026 года: что нас ждет с 23 июля