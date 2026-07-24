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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
77
Время на прочтение
1 мин

В спортивном топе и велосипедках цвета сливочного масла: звезда реалити продемонстрировала стройную фигуру

Эмма Эрнан в ярком спортивном наряде попала в объектив папарацци в Лос-Анджелесе.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Эмма Эрнан

Эмма Эрнан / © Getty Images

Американскую звезду реалити-шоу Selling Sunset Эмму Эрнан папарацци запечатлели во время прогулки в Лос-Анджелесе. Похоже, она направлялась на тренировку или только что вышла из спортзала.

Блондинка была одета в комплект цвета сливочного масла, состоящий из топа на тонких бретельках и велосипедок с высокой посадкой. Обтягивающий наряд подчеркнул ее спортивное стройное тело, плоский живот с рельефным прессом и длинные подтянутые ноги.

Эмма Эрнан / © Getty Images

Эмма Эрнан / © Getty Images

Эмма дополнила спортивный наряд белыми носками Nike и массивными кроссовками молочно-серой гаммы. На ней также были солнцезащитные очки Miu Miu и лаконичный золотой браслет Cartier.

Эрнан распустила свои длинные светлые волосы и нанесла макияж с бежевым блеском на губах. Она слушала музыку в проводных наушниках, держа в руке смартфон, и выглядела улыбчивой.

Напомним, Эмма Эрнан в узких джинсах и пестром кроп-топе с декольте вышла на прогулку с собакой.

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Дата публикации
Количество просмотров
77
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