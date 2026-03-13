Эффектная блондинка: звезда реалити белой мини-юбкой подчеркнула стройные ноги

Эмма Эрнан / © Getty Images

Звезда американского реалити-шоу Selling Sunset — Эмма Эрнан — попала в объективы папарацци во время прогулки по улицам Лос-Анджелеса.

Блондинка была одета в топ цвета слоновой кости и белую мини-юбку, которая подчеркнула ее стройные ноги.

Эмма Эрнан / © Getty Images

Наряд Эмма дополнила бежево-белыми высокими сапогами от Fendi с фирменной монограммой, а также белой стеганой сумочкой.

Эрнан сделала идеально ровную укладку, макияж с бежевым глянцевым блеском и перламутровый маникюр. На лице у нее были массивные солнцезащитные очки, шею она украсила золотой цепочкой с подвеской логотипа Chanel, а руки — браслетами, часами и кольцами.

Напомним, Эмма Эрнан попала под прицел фотографов в джинсовой мини-юбке, когда заправляла машину на автозаправке.