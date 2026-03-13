Хотела маленького "чихуахуа": женщина шокирована тем, в кого превратился ее щенок (фото)

Мэдисон со своим любимцем / © из соцсетей

Жительница Нью-Йорка Мэдисон Остин мечтала о маленькой собачке, которая идеально впишется в жизнь в небольшой квартире. Однако судьба решила иначе: маленький «чихуахуа», к которому она приютила, оказался настоящим великаном.

История о «величайшей ошибке», которая стала настоящим счастьем, стала вирусной в Сети, сообщает Newsweek.

«Кот в мешке» размером в 40 килограммов

Когда Мэдисон впервые увидела фото Генри в интернете, он выглядел идеальным кандидатом: крошечный самец чихуахуа весом всего около 2 килограммов. Однако уже в первые минуты после встречи в новой семье женщина заподозрила что-нибудь не то.

«Только что мы его увидели, мы подумали: „Гм, а лапы у него какие-то слишком большие!“» — вспоминает владелица.

Сначала супруги пытались убедить себя, что это просто «смесь пород». Они покупали ему специальные электронные пеленки для туалета, оказавшиеся ненужными, и готовились к жизни с миниатюрным любимцем. Но у Генри были другие планы.

Каков был вердикт ветеринара

С каждой неделей щенка стремительно набирал вес — сначала по 1–1,5 кг, а затем по 2 кг за семь дней. Через два месяца ветеринар вынужден был разочаровать владельцев: собака не имеет никакого отношения к породе чихуахуа.

Со временем все стало очевидным: вместо миниатюрной собачки в семье выросла огромная и жизнерадостная собака. Сейчас Генри весит 43 килограмма (95 фунтов) и кардинально изменил образ жизни семьи.

Генри быстро превратился из 2-килограммового щенка в 43-килограммового красавца / © из соцсетей

«Он был предназначен нам судьбой»

Мэдисон признается, что поначалу они были шокированы затратами на корм и размерами любимца, но сейчас не променяли бы его ни на одного чихуахуа в мире.

Генри стал лучшим другом для двух дочерей пары. Он обожает походы, вкусности и объятия. Владелица уверена: иногда жизнь дарит нам не то, что мы ищем, а то, что нам действительно нужно.

«Иногда мы даже не знаем, в чем нуждаемся, пока это не находит нас. Я не сомневаюсь, что Генри должен был стать нашим. Он был предназначен нам судьбой», — подытожила Мэдисон.

