В "Дії" обновили правила бронирования: как теперь это сделать и что изменилось

В Украине обновили правила бронирования от мобилизации. Отныне работников с неуточненными военно-учетными данными можно временно бронировать, но только на предприятиях, которые критически важны для оборонной сферы.

Об этом сообщили в сервисе «Дія».

Новые правила распространяются на предприятия оборонно-промышленного комплекса и другие компании, имеющие статус критически важных Вооруженных сил Украины и включены в соответствующий государственный перечень.

Согласно обновлениям таких работников можно забронировать на срок до 45 дней, даже если их мобилизационные данные еще не уточнены. Это позволяет предприятиям быстрее привлекать необходимых специалистов для работы.

Как оформить бронирование

Для этого нужно:

авторизироваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП)

выбрать услугу «Бронирование работников»

подтвердить данные предприятия

внести информацию о работниках, в частности тех, у кого есть нарушения военного учета

подписать заявку руководителем или уполномоченным лицом

Следить за статусом заявки можно в личном кабинете, а результат рассмотрения поступает на электронную почту

Бронирование от мобилизации в Украине — последние новости

В Украине работники, имеющие бронирование от мобилизации, получают временную отсрочку от призыва. Однако на практике случаются ситуации, когда даже забронированных мужчин могут доставить в территориальный центр комплектования (ТЦК) для проверки данных.

Специалисты советуют работникам с бронированием всегда иметь при себе документы, подтверждающие отсрочку от мобилизации.

Отметим, что должностные лица органов государственной власти и местного самоуправления не подлежат мобилизации в течение всего периода мобилизации.

С 1 февраля 2026 года срок рассмотрения заявок на бронирование через «Действие» снова составляет до 72 часов.